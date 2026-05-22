Kaçak Elektrik Kullanımına İtiraz Çözümsüz Kaldı
Kaçak Elektrik Kullanımına İtiraz Çözümsüz Kaldı

Kaçak Elektrik Kullanımına İtiraz Çözümsüz Kaldı
22.05.2026 09:58
Dicle Elektrik, Mardin'de kaçak elektrik kullanımını tespit etti, itiraza rağmen durum değişmedi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çadırlı Mahallesi'nde yürüttüğü saha kontrolleri sırasında kaçak elektrik kullanımına yönelik tespitlerini sürdürdü. İlk incelemede düzenlenen tutanağa "kaçak kullanmadım" diyerek itiraz eden abonenin talebi üzerine aynı adrese yeniden giden ekipler, bu kez kaçak bağlantıyı ikinci kez kayıt altına aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, enerji arz güvenliğini tehdit eden kaçak tüketimle mücadelesine sahada kararlı şekilde devam ediyor. Yapay zeka destekli analizlerin yanı sıra havadan gözlem ve yerinde denetim gibi çok yönlü şekilde sürdürülen kontroller kapsamında, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çadırlı Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İlk tutanağa itiraz eden abonenin talebiyle yapılan ikinci incelemede, aynı adreste kaçak bağlantının halen aktif olduğunun belirlenmesi, olayın dikkat çekici yönünü bir kez daha ortaya koydu.

İtiraz sonrası yapılan incelemede tablo değişmedi

Dicle Elektrik kaçak ekipleri, rutin saha denetimleri kapsamında gittikleri Çadırlı Mahallesi'nde bazı abonelere ait harici hatları sahada gözlemledi. Ancak ekiplerin yerinde tespit yapması mahallede engellenince, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı. Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesi kapsamında tutanak tanzim edilen abonelerden biri ise dilekçe vererek kaçak elektrik kullanmadığını öne sürdü ve yapılan işlemin iptali için adreste yeniden, detaylı inceleme yapılmasını talep etti.

Çatıdan eve uzanan bağlantı kamerayla kayda geçti

Bunun üzerine aynı adrese yeniden giden Dicle Elektrik ekipleri, ikinci kontrolü video kaydı eşliğinde gerçekleştirdi. Evin çatısına çıkan ekipler, bina yanındaki direkten çekilen harici hattın doğrudan meskene ulaştırıldığını ve sayacın bypass edilerek iç tesisata bağlandığını tespit etti. Yapılan incelemede, ilk tespitten sonra da söz konusu bağlantının kaldırılmadığı belirlendi. Böylece, ilk tutanağa yapılan itiraz üzerine gerçekleştirilen ikinci inceleme, kaçak elektrik kullanımını bir kez daha somut bulgularla doğrulamış oldu. Dicle Elektrik, mevzuata aykırı tüketimin enerji altyapısına, hizmet kalitesine ve tüm abonelere olumsuz yansıdığına dikkat çekerek, kaçakla mücadelenin teknolojik imkanlar ve saha denetimleriyle aralıksız süreceğini vurguladı. - MARDİN

Kaynak: İHA

