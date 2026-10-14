Kacır ODTÜ\'de ilk 9 ayda 9 bin 600 projeye 8,3 milyar lira destek verildiğini söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yalnızca bu yılın ilk 9 ayında 188 üniversite ve 2 bin 516 firmanın toplam 9 bin 600 projesine 8,3 milyar lira destek sağladık" dedi.

Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlendi. Bilimsel bilginin toplumumun her kesimine ulaşmasına ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmak amacıyla, farklı disiplinlerden katılımcıları buluşturan zirveye Bakan Kacır'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Yalnızca bu yılın ilk 9 ayında toplam 9 bin 600 projeye 8,3 milyar lira destek sağladık"

TÜBİTAK tarafından bilimsel araştırmalardan teknoloji geliştirmeye uzanan süreçte üniversitelerin, araştırmacıların ve sanayicilerin yenilikçi projelerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kacır, "Yalnızca bu yılın ilk dokuz ayında 188 üniversite ve 2 bin 516 firmanın toplam 9 bin 600 projesine 8,3 milyar lira destek sağladık. Bilimde, araştırma ve inovasyonda attığımız çok boyutlu adımlar neticesinde bugün 23 yıl öncesine göre bambaşka bir Türkiye resmi var. Vatan toprağında, mavi vatanda, gök vatanda, uzay vatanda ve siber vatanda egemenliğimizi güvence altına alan; ülkemizin stratejik hamleleri için güç çarpanı vazifesi gören bir savunma sanayiine sahibiz. Elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg'la, ülkemizin yeni nesil mobilite teknolojilerindeki iddiasını somut bir başarıya dönüştürdük" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerinde küresel A takımına, ilk 11'e girdik"

Bakan Kacır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizde bugüne kadar ürettiğimiz en yüksek değere sahip teknoloji ürünü TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerinde küresel A takımına, ilk 11'e girdik. İnsanlı uzay bilim misyonumuzla, ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdi çok daha yüksek ufukları hedefliyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı Ay'a ulaştıracağız. Elbette bu kazanımların kalıcı hale gelmesi, bilimsel düşüncenin toplumumuzun tüm kesimlerinde karşılık bulmasıyla mümkündür. Her fırsatta vurguluyoruz: Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesini vizyondan gerçeğe dönüştürmemizin sigortasıdır. Yeter ki onların merakını besleyelim, hayallerine kulak verelim, araştırma ve üretme azimlerini destekleyelim. Onları bilimsel keşiflerin ve teknoloji geliştirme yolculuğunun heyecanına ortak edelim. İşte bu anlayışla, 2018'den bu yana coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi bilimsel araştırmanın, teknoloji geliştirmenin ve üretmenin heyecanıyla buluşturduk. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST Güneydoğu'da, 1 milyon 300 bin katılımcımızın bilim ve teknoloji heyecanına, gençlerimizin üretme ve başarma azmine bir kez daha şahit olduk."

"22,5 milyon vatandaşımızın ziyaret ettiği 45 bilim merkezimizle, bilimi deneyimleme ve keşfetme imkanı sunuyoruz"

81 şehirde kurulu olan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ne değinen Kacır, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler almasını sağlıyoruz. Bugün kadar yarım milyon gencimizi uzmanlarla buluşturan bilim söyleşilerimizle, 150 bin öğrencimizin projelerini sergilediği bilim fuarlarımızla gençlerimizin bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasını ve ortaya koydukları çalışmaları toplumla paylaşmasını teşvik ediyoruz. 7'den 70'e her kesimden vatandaşımızın ilgiyle takip ettiği ve bu yıl yaklaşık 3 milyon aboneye ulaşan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerimizle; 4 milyon vatandaşımıza ulaştırdığımız 528 popüler bilim yayınımızla bilimsel bilgiyi toplumumuzun her ferdi için anlaşılır ve erişilebilir kılıyoruz. Bugüne kadar 22,5 milyon vatandaşımızın ziyaret ettiği 45 bilim merkezimizle, bilimi deneyimleme ve keşfetme imkanı sunuyoruz" dedi.

"Asılsız haberlerin yeniden paylaşılma olasılığı doğru haberlere göre yüzde 70 daha yüksek"

Bakan Kacır, bilgiye, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolayca ulaşabildiğimiz bir çağda olunduğunu vurgulayarak, "Ancak dijital teknolojilerin sunduğu bu imkanlar, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların, yanıltıcı içeriklerin hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Asılsız haberlerin yeniden paylaşılma olasılığının doğru haberlere göre yüzde 70 daha yüksek olduğunu ve yaklaşık 6 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koyan araştırmalar, bilim iletişiminin günümüzde ne denli hayati bir sorumluluk haline geldiğini açıkça gösteriyor. Bilimsel gerçeklerin yanlış bilgilerin gölgesinde kalmasına izin vermemek milletimize ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kacır, vatandaş biliminin toplum ile bilim arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, bilim insanları, üniversiteler, kamu kurumları, medya, öğretmenler ve vatandaşların katkısıyla oluşacak bilim iletişimi ekosisteminin Milli Teknoloji Hamlesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Oturumlarımızda, bilim merkezlerimizin, bilim ve toplum destek programlarımızın toplumsal etkisini de değerlendireceğiz"

İki günlük etkinliğe dair konuşan Kacır, "Etkinlik boyunca bilim insanlarımızı, bilim iletişimcilerimizi, medya temsilcilerimizi, kamu kurumlarımızı ve farklı disiplinlerden katılımcıları aynı çatı altında buluşturuyoruz. Zirvemizde vatandaş biliminden bilim gazeteciliğine, yapay zeka ve dijital platformlardan bilimsel dezenformasyonla mücadeleye, uzay ve kutup araştırmalarından sağlık ve afet iletişimine kadar pek çok önemli konuyu ele alacağız. Ulusal ve uluslararası tecrübelerin paylaşılacağı oturumlarımızda, bilim merkezlerimizin ve bilim ve toplum destek programlarımızın toplumsal etkisini de değerlendireceğiz. Zirvemizin bir diğer anlamlı etkinliği ise 60 yıllık yayıncılık birikimiyle ülkemizde bilim kültürünün gelişimine katkı sunan Bilim ve Teknik dergimiz için hazırladığımız '60 Yıl, 60 Kapak' sergisidir. Bilim ve Teknik dergimizin kapaklarından oluşan bu özel sergiyle, bilim ve teknoloji dünyasında altmış yılda yaşanan büyük dönüşüme birlikte tanıklık edeceğiz. Arzumuz, zirvemizde paylaşılan bilgi ve tecrübelerin, kurulan bağların ve ortaya konulan fikirlerin ülkemizde bilim iletişimini daha ileriye taşıyacak kalıcı çalışmalara ve yeni iş birliklerine dönüşmesidir" şeklinde konuştu.

Kacır, Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri ile 5, Bilim İletişimine Katkı Ödülleri ile 6 kategoride toplumsal etkisi yüksek projelerin ve bilim iletişimine katkı sunan çalışmaların ödüllendirildiğini belirtti. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'nin her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenleneceğini aktaran Kacır, bilimsel bilginin toplumla buluşmasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim İletişimine Katkı Ödülleri'nin de hayata geçirileceğini kaydetti.

"Gençlerimizle ve milletimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Gelecek yıldan itibaren Türkiye genelinden başvurulara açık olacak ödül programıyla bilim iletişim alanında özgün ve başarılı çalışmalara imza atan isimleri destekleyeceklerini dile getiren Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın çalışmalarını desteklemeyi ve bilimin toplumumuzun gündelik hayatında daha fazla yer edinmesini sağlayacak adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin ve teknolojinin yüzyılı kılmak için bilim insanlarımızla, gençlerimizle ve milletimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rektör Yozgatlıgil tarafından Bakan Kacır'a, Bilim ve Teknik Dergisi'nin 1 Ekim 1967 tarihli ilk sayısının da yer aldığı 60 minyatür dergiden oluşan set hediye edildi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.