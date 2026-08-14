Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor

Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, kamu ve özel sektörü bir araya getirecek dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilişim Vadisi ve EFF Organizasyon iş birliğiyle düzenlenecek olan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı", 14 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açacak.

Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerini masaya yatıracak olan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı", kamu ve özel sektörden 750’nin üzerinde üst düzey yöneticiyi tek bir çatı altında buluşturacak. 

Alanında uzman 35’ten fazla konuşmacının yer alacağı oturumlarda; Yapay Zeka, Siber Güvenlik, 5G ve Akıllı Şehirler gibi geleceğin teknolojileri derinlemesine tartışılacak. 

Konferans kapsamında kurulacak fuar alanında ise 30’un üzerinde teknoloji üreticisi firma en yenilikçi çözümlerini tanıtırken, gün boyu sürecek özel B2B networking etkinlikleriyle kamu kurumları ve teknoloji sağlayıcıları arasında stratejik iş birliklerinin kapısı aralanacak. 

Detaylı program, konuşmacı listesi ve kayıt için: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri

    İletişim & erken indirim: [email protected]

    Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Bilişim Vadisi, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Kamu, Son Dakika

    Son Dakika Teknoloji Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
    Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
    RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
    Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
    Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
    Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
    CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

    12:17
    Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
    Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
    12:12
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
    11:39
    Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
    Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
    11:11
    Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
    Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
    10:59
    Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
    Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
    10:27
    Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
    Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
    10:17
    Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
    Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:56:39. #7.13#
    SON DAKİKA: Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.