Karabük'te Deneyap Türkiye Projesi kapsamında öğrencilerin uzay kapsülü projeleri değerlendirildi - Son Dakika
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Teknoloji

Karabük'te Deneyap Türkiye Projesi kapsamında öğrencilerin uzay kapsülü projeleri değerlendirildi

Karabük'te gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, astronotların dünyaya geri dönüş görevi sırasında güvenli şekilde iniş yapabilmesi amacıyla uzay kapsülü projeleri geliştirdi. Değerlendirme sonucunda 160 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 36 aylık eğitimi almaya hak kazandı.

01.07.2024 12:35
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Karabük'te, "Deneyap Türkiye Projesi" kapsamında teknoloji atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla uygulama sınavı yapıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler, astronotların dünyaya geri dönüş görevi sırasında güvenli şekilde iniş yapabilmesi amacıyla uzay kapsülü projeleri geliştirdiler.

Öğrencilerin teknik masalardan yardım alarak tamamladıkları "Uzay Keşif Kapsülleri", jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Üç aşamalı sınav sürecini başarıyla tamamlayan 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere 160 öğrenci, Karabük Gençlik Merkezi'nde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde verilecek 36 aylık eğitimi almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Karabük'te Deneyap Türkiye Projesi kapsamında öğrencilerin uzay kapsülü projeleri değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Deneyap Türkiye Projesi kapsamında öğrencilerin uzay kapsülü projeleri değerlendirildi - Son Dakika
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