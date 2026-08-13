Karabük Üniversitesi\'nin Hyperloop Başarısı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, yüksek hız ve verimlilik hedefleyen Hyperloop araçlarıyla TEKNOFEST'te finale kalarak birincilik mücadelesi verecek.

Yaklaşık üç yıldır Hyperloop yarışmasına hazırlanan takım, önceki yıllarda Levitasyon Geliştirme Ödülü'nün yanı sıra geçen yıl Sosyoekonomik Etki Ödülü ve ikincilik elde etti.

Takım kaptanı Emir Öztürk İHA muhabirine, üç yıldır yarışmada yer aldıklarını belirterek, bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Hyperloop teknolojisinin beşinci nesil ulaşım teknolojisi olduğunu ifade eden Öztürk, projenin yüksek hız ve verimlilikte, çevreci taşımacılık sağlamayı amaçladığını anlattı.

Öztürk, Hyperloop sisteminin tren benzeri bir ulaşım aracı olduğunu ancak aracın yerle temasını keserek ve hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda hareket etmesinin planlandığını belirterek, bu sayede çok yüksek hızlara ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Takımın birden fazla ekipten oluştuğunu dile getiren Öztürk, yarışmadaki asıl amaçlarının yalnızca derece elde etmek olmadığını vurguladı.

Öztürk, "Biz tabii ki burada birinciliği hedefliyoruz ama bizim ana motivasyonumuz bu değil. Bizim ana motivasyonumuz bu teknolojiyi ülkemize kazandırabilmek. Eğer olur da bu yarışmayı birincilikle bitirirsek hedefimiz yurt dışı yarışmalarına odaklanmak. Aynı zamanda bayrağımızı yurt dışında dalgalandırabilmek. Orada da başarı peşinde koşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi Nisanur Kaya da takımda elektronik ve gömülü sistemler alanında görev aldığını belirtti.

Aracın elektronik batarya paketleri ve sistemleri üzerinde çalıştığını aktaran Kaya, ikinci sınıfta takıma katıldığını ve bu süreçte kendisine önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melike Nur Bozağacı ise aracın ağırlık optimizasyonu, dengede kalması ve sürtünmeyle ilgili sorunların giderilmesi gibi alanlarda çalıştığını anlattı.

Takımda yer aldıkları süreçte birçok deneyim kazandıklarını belirten Bozağacı, yaptıkları hataları düzelterek bugünkü seviyeye ulaştıklarını ifade etti.

Bozağacı, yarışmaların öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Teorik bilgilerimizi uygulamada pekiştirme şansı yakalıyoruz. Bundan dolayı CV'mizde gerçekten öne çıkıyor. Çünkü artık işverenler bizim ne ürettiğimize bakıyorlar. Bundan dolayı bizim için çok faydalı" dedi.

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Emre Tuna da takımın geçmiş yıllarda elde ettiği tecrübelerin kendilerine yol gösterdiğini söyledi.

Önceki öğrencilerin çalışmalarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Tuna, araçtaki birçok parçanın tasarım ve üretimini kendilerinin gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tuna, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin kendilerine sunduğu imkanların projeyi geliştirmelerinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve takımın yazılım ekibinde görev yapan İbrahim Kahya da levitasyon aracının yerle temasını keserek havada sabit şekilde hareket etmesini sağlayan sistem üzerinde çalıştığını anlattı.

Aracın havada sabit kalabilmesi için öncelikle gerekli donanımların hazırlanması gerektiğini belirten Kahya, motor, sürücü ve sensörlerin doğru şekilde entegre edilmesinin ardından yazılımla aktif kontrol sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Kahya, üç yıldır yarışmaya emek verdiklerini ifade ederek, "İlk yılımızda yedinciliği sahiplendik. İkinci senemizde ikinci olduk. Bu senemizde de inşallah artık altın madalyayı kazanacağız. Benim de son senem olarak artık bu yarışmada da birinci olarak okulumdan iyi bir seviyede mezun olmak istiyorum" diye konuştu.

PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST'te elde edeceği dereceyle Hyperloop teknolojisinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve ilerleyen süreçte yurt dışındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.