Karbondioksit Tozu: Temiz Enerji İçin Devrim Niteliğinde Keşif

Küresel ısınma sorunu, dünyanın sanayileşme sonrası en büyük sorunları arasında. Özellikle 80'li yıllarda başlayan sıfır karbon salınımı çabaları, büyük yol katetti. Ancak yeni yapılan bir keşif, karbondioksit salınımı açısından her şeyi değiştirecek gibi görünüyor.

Karbondioksit, temiz enerjiye nasıl dönüşecek?

ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) karbondioksitten temiz enerji elde etmenin yolunu buldu. Bilim insanları yaptıkları çalışmada, karbondioksit gazını uzun yıllar depolanabilen toza dönüştürmeyi başardı. İlginç olan ise elde edilen bu toz, karbon salınımına neden olmayan yakıt hücrelerine dönüşecek.

Bilim insanları yaptıkları çalışmada karbondioksiti önce katalizörlere maruz bıraktı. Daha sonrasında ise karbondioksiti, sodyum format haline getiren elektrolizle toz haline getirdi. Sodyum format adlı bu toz, onlarca yıl boyunca saklanabilen bir yapıya sahip. Peki ama bu toz nasıl temiz enerjiye dönüşecek?

MIT araştırmacıları, on yıllarca saklanabilen bu toz ile pillerin yerini almanın peşinde. Araştırmacılar tozu elektriği saklayacak hale de getirdi. Bu anlamda Yapılan ilk denemelerde ise bu tozun elektrik depolamada kullanılabileceği ortaya çıktı.

Bilim dünyasında yeni bir dönemin kapıları ara

Tozun on yıllarca bozulmadan saklanması ise önemli bir avantaj. Tozun en önemli avantajı ise depoladığı elektrik kullanıldığında da atmosferi kirleten bir salınım olmaması. Şu an için araştırma ekibi bu tozda depolanan gücü sıvı haline getirdi ve yakıt hücresi tasarladı. Araştırma ekibi buzdolabı büyüklüğünde olan yakıt hücresini evlerde elektrik üretmek için kullanılmayı planladı. Bu tozun elde edilmesinin kolay ve ucuz olması en önemli avantajı. Aynı zamanda bilim insanları karbon salınımını da bu yolla azaltmayı hedefliyor.

Ekip, bu ürünün ağır sanayide nasıl kullanılacağına dair araştırmalar da yapmaya başladı. Şu an için araştırma ekibi sıfır karbon salınımı sağlayan tozun ticari ürün haline gelmesi için de görüşmeler yapıyor.

Aslında insanlık yaklaşık yüz yıldır karbondioksiti bir şekilde zararsız hale getirmenin peşinde. Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada kömür halen önemli bir enerji kaynağı. Ancak kömürün tüm filtreleme çabalarına rağmen hem çevreye hem de havaya olumsuz etkileri var. Bu anlamda karbon salınımı için kömür santralleri önemli büyük bir paya sahip.

Sizce sıfır karbon salınımı ve küresel ısınma için bu yeni sodyum format tozu, önemli bir devrime neden olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.