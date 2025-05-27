Kayseri'de Uzay ve Fosil Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Merkezi, Türkiye'nin uzay yolculuğu ve araştırmalarının kilit isimlerinden Astronot Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in görevlerini anlatan ve kullandıkları eşyaları içeren sergi ile milyonlarca yıl öncesinden kalan fosillerin yer alacağı sergiye ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ufkun Ötesinde" isimli TÜBİTAK uzay sergisi meraklıları ile buluşacak.

Astronotların uzaya götürdükleri eşyalar, deney malzemeleri ve uydu maketlerinin sergilendiği alanda katılımcılar, deneyler ve uydular hakkında kapsamlı bilgiler alacak.

Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna dair interaktif sergide, Gezeravcı'nın kullandığı astronot kıyafetleri ve uzayda kullanılan ekipmanları sergilenecek.

Bilim Merkezi'nde ayrıca Yamula Barajı çevresindeki bilimsel kazılarda bulunan ve dünyanın ilgisini çeken ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile ayağa kaldırılan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergisi de açılacak.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlının fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ile proboscidae (hortumlugiller), bovidae (boş boynuzlular) ve giraffidae (zürafagiller) ailelerinden türler ziyaretçilerini ağırlayacak.

İki serginin yarın saat 15.00'te ziyarete açılması planlanıyor.