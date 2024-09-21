KBÜ'lü Akademisyenler Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Teknoloji

Karabük Üniversitesi akademisyenleri, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, listede "Yıllık Etki" kategorisinde Prof. Dr. Engin Gedik, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Günay, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Mehmet Erdi Korkmaz, Doç. Dr. Muhammet Emre Turan, Doç. Dr. Okan Ünal, Doç. Dr. Samet Uslu ve Doç. Dr. Satiye Korkmaz, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Prof. Dr. Selhan Karagöz ile Doç. Dr. Okan Ünal yer almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ'nün başarılarıyla bilim dünyasındaki yerini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

KBÜ'nün Türkiye ve dünya çapında elde ettiği başarıların, Karabük halkını, öğrencileri, akademik ile idari personeli gururlandırdığını vurgulayan Kırışık, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda adından söz ettiren Karabük Üniversitesi, bilimsel araştırma ve yayınlarla dünya çapında ön plana çıkmaktadır. 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girmeyi başaran akademisyenlerimiz, Karabük Üniversitesinin akademik alandaki başarısını bir kez daha uluslararası alanda göstermiştir. Dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan akademisyenlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite vizyonumuzla önemli başarılar elde etmeye devam edeceğiz."