Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir

20.02.2026 18:52
Bilim insanları, evcil kedilerde kanserin genetik haritasını çıkararak, hastalığın insanlardaki türleriyle benzerlikler gösterdiğini ve tedavi yöntemlerine katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, dikkat çeken sonuçlar verdi. Araştırma, evcil kedilerde kanserin şimdiye kadar çıkarılmış en ayrıntılı genetik haritası, hastalığın insanlardaki türleriyle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.

İNSANLARDAKİ KANSER TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Bu bulgular hem kedilerde hem de insanlarda kanser tedavisine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bilim insanları, yaklaşık 500 evcil kedinin tümör DNA'sını analiz ederek hastalıkla bağlantılı temel genetik mutasyonları ortaya çıkardı.Kanser, kedilerde hastalık ve ölümün başlıca nedenlerinden biri olmasına rağmen, hastalığın nasıl geliştiği hakkında bugüne kadar çok az şey biliniyordu.

Araştırmanın başyazarı Dr. Louise Van der Wayden, "Kedilerde kanser genetiği şimdiye kadar adeta kapalı bir kutuydu" dedi.

"KEDİLER MEME KANSERİ TÜRLERİNİ ANLAMAKTA ANAHTAR ROL OYNAYABİLİR"

Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nün öncülük ettiği uluslararası ekip, 13 farklı kedi kanseri türüyle bağlantılı yaklaşık bin tane geni inceledi.

Araştırmacılar, kedilerde kansere yol açan birçok genin insanlardaki karşılıklarıyla örtüştüğünü tespit etti. Bu durum, iki türün tümörlerin büyümesine ve yayılmasına olanak tanıyan temel biyolojik süreçleri paylaştığını gösteriyor.

Bilim insanları, ev kedilerinin özellikle üçlü negatif meme kanseri gibi bazı meme kanseri türlerini anlamada anahtar rol oynayabileceğini söylüyor.

"TEDAVİNİN YENİ YOLLARINI BULABİLİRİZ"

Kanada'daki Ontario Veterinerlik Koleji'nden Prof. Geoffrey Wood, "Bu sayede kanserin hem kedilerde hem de insanlarda neden geliştiğini, yaşadığımız çevrenin kanser riskini nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilir ve belki de hastalığı önlemenin ve tedavi etmenin yeni yollarını bulabiliriz" diyor. Araştırma, Science dergisinde yayımlandı.

Kaynak: BBC

