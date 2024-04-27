Kocaeli'de Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
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Teknoloji

Kocaeli'de Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Çalıştayı Düzenlenecek

Kocaeli\'de Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Çalıştayı Düzenlenecek

Kocaeli'de yapay zekanın etkilerini ele almayı amaçlayan çalıştay, Valilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Teknik Elemanlar Derneği ve Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Çalıştayda yapay zekanın felsefi, teknolojik, savunma, eğitim, liderlik ve etik gibi farklı boyutları ele alınacak.

27.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:11
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Kocaeli'de 10-11 Mayıs tarihlerinde "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler" Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, insanlığı çok hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başlayan yapay zekayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan çalıştay, Valilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Teknik Elemanlar Derneği ile Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenecek.

Valilikte gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, KOÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Selim Kaya ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Törende, çalıştaya yönelik fikir alışverişinde bulunulmasının ardından protokol imzalandı.

Akademisyenler ve sektör uzmanlarının ışığında vatandaşların bilinçlenmesini amaçlayan çalıştayda, yapay zekanın kavramsal ve felsefi boyutu, teknoloji, AR-GE ve mühendislik boyutu, savunma ve ulusal güvenlik boyutu, eğitim ve istihdam boyutu, liderlik, yönetişim, kalite ve verimlilik boyutu ile etik, hukuki ve sosyolojik boyutu gibi konular ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Kocaeli'de Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika

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