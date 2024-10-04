KTÜN’ün Sancaktar İHA\'sı TEKNOFEST\'te Ödül Aldı

Teknoloji

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğrencilerinin ürettiği tam otonom çoklu İHA platformu "Sancaktar", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda birincilik dahil 3 ödül kazandı.

KTÜN Yazılım Mühendisliği öğrencileri yapay zeka desteğiyle ürettikleri İHA platformu projesiyle TEKNOFEST'in Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katıldı.

Serbest görev müsabakalarını başarıyla tamamlayan Sancaktar, kategorisinde birincilik kazandı.

Tam otonom çoklu İHA platformuna, "danışman birincilik" ve "TUSAŞ özel ödülü" de verildi.

Platform alan tarama, kamikaze dalış, insan takibi ve saldırı dronlarını taşıyor

Yapay zeka destekli İHA platformunda, GPS verisi olmadan insan unsuru arayabilen "alan tarama", verilen koordinatlarla sert inişle hedefi bertaraf edebilen "kamikaze dalış" ve kolluk kuvvetlerine yönelik geliştirilen yakın izleme yeteneğine sahip "insan takibi ve saldırı" türünde 3 İHA bulunuyor.

Tam otonom çoklu İHA platformu "Sancaktar", Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da sergileniyor.

Yedinci oldukları TEKNOFEST'e birinci olarak döndüler

Takım kaptanı Mehmet Doğan Uyanık, AA muhabirine, TEKNOFEST'te projelerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İHA platformunu azimle çalışarak ürettiklerini anlatan Uyanık, "5 kişilik ekiple 2023 TEKNOFES'te farklı bir projeyle 7'nci olmuştuk. Aynı ekip güçlenerek 2024 TEKNOFEST'te birincilikle beraber 3 ödülün birden sahibi oldu. Tüm sistem tam otonom olarak çalışıyor. Ana taşıyıcı İHA üzerinde 3 mini bulunuyor. Taşıyıcı İHA, mini İHA'ları görev yerlerine taşımakla sorumlu." dedi.

Uyanık, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişiminden gurur duydurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"30-40 yıl önce insansız uçakları hayal edebilmek gerçekten zordu. Şu an insansız araçları üniversite ve lise öğrencileri yapabiliyor. Yıllar geçtikçe, teknoloji geliştikçe biz de bu sistemleri gerçek alanlarda, savaşlarda kullanmayı hedefliyoruz. Bugün burada az sayıda İHA olabilir ama gelecekte yüzlerce, binlerce İHA'yı sürü şeklinde kullanabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."