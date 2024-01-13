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Güneş Işınlarının Kısmasıyla Küresel Isınma Azaltılabilir - Son Dakika
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Güneş Işınlarının Kısmasıyla Küresel Isınma Azaltılabilir

Küresel ısınma gittikçe şiddetini ve olumsuz etkisini artırırken insanlık, çözüm yolu için farklı bir yöntemi düşünmeye başladı. Güneş ışınlarını kısarak uygulanacak yöntemle iklim değişiminin zararlarının azaltılması bekleniyor.

Güneş Işınlarının Kısmasıyla Küresel Isınma Azaltılabilir
13.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:45
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Dünyada aşırı kuraklıkların görülmesi,iklim değişiminin insanlığı tehdit eder boyuta varması, radikal bir çözümü gündeme getirdi. Güneş ışınlarını kısmak şeklinde belirtilen yöntemle küresel ısınmanın etkisinin de ciddi ölçüde azaltılması hedefleniyor.

2022 yılında 1.26 santigrad derecelik ısınma seviyesine gelen dünyada 2030'da 1.5 santigrad derecenin geçilmesi şaşırtıcı olmayacak gibi görülüyor. Korkutan sıcaklık yükselişi ise insanlığı farklı yöntemler geliştirmeye davet ediyor.

GÜNEŞ NASIL KISILACAK?

Güneş'in kısılması yöntemi ilk başta şaşırtıcı gelse de yüksek irtifada uçan bir jet filosu yardımıyla üst atmosfere yansıtıcı parçacıklar bırakılması şeklinde yapılmasının mümkün olduğu düşünülüyor.

Güneş ışığının kısılmasının uygulanmasıyla dünyanın buzlu kısımlarındaki erimenin önüne geçilmiş olacak. Küresel ısınmaya karşı klasik yöntemleri kullanmaya devam eden insanlık, daha ciddi sonuç almak için ya kısa sürede bu yöntemi uygulamaya koymak ya da dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı alınacak klasik tedbirleri artırmak zorunda gibi görünüyor.

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