Kütahya Belediyesi elektrikli otobüslerini COP31 için Antalya\'ya gönderdi

Kütahya Belediyesi bünyesinde hizmet veren elektrikli otobüsler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında görevlendirilmek üzere Antalya'ya gönderdi.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, elektrikli otobüslerin Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında görevlendirileceği bildirildi. Bu süreçte Yoncalı güzergahındaki toplu taşıma hizmetlerinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin de açıklama yapıldı.

Elektrikli otobüslerin Antalya'ya gönderilmesi nedeniyle Yoncalı güzergahındaki toplu taşıma hizmetleri, 11 No'lu hatta görev yapan denetimli halk otobüsleri tarafından sürdürülecek.

Vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla gerekli planlamaların yapıldığı belirtilen duyuruda, Yoncalı bölgesine toplu taşıma hizmetinin kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci imzasıyla yapılan açıklamada, elektrikli otobüslerin Antalya'daki görevlendirilmesi süresince Yoncalı güzergahında ulaşımın alternatif araçlarla sağlanacağı bildirildi.