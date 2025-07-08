Kütahya Teknokent'te Büyüme Heyecanı - Son Dakika
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Kütahya Teknokent'te Büyüme Heyecanı

Kütahya Teknokent\'te Büyüme Heyecanı
08.07.2025 16:58
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Rektör Kızıltoprak, Kütahya Tasarım Teknokent'in firma sayısının iki katına çıktığını duyurdu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Teknokent'te gazetecilerle bir araya geldi.

Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, Kütahya Tasarım Teknokent'in emin adımlarla büyümesini sürdürdüğünü, son bir yılda firma sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirtti.

Teknokent ile Kütahya ve Türkiye'nin büyümesine katkı sunmak istediklerini dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Burada hakikaten bir başarı hikayesi var. Bu da kentimizin sanayicilerinin, iş insanlarının ciddi katkısıyla oluyor. Teknokentte bugün itibarıyla yazılım, yapay zeka, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma sayısı oldukça arttı. Sağlık, mühendislik, enerji, medikal ve seramik alanında da müstesna teknoloji şirketleri var. Bu alanda faaliyet gösteren ve bizi tercih eden bütün firmalarımıza da teşekkür ederiz. Çünkü biz onlarla büyüdük ve onlarla bu kapasiteye ulaştık. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz."

Üniversite öğrencilerini de girişimcilerle buluşturma gayretinde olduklarını aktaran Kızıltoprak, şöyle devam etti:

"Özellikle mezun olan veya mezuniyet aşamasına gelen, bahsettiğimiz alanlarda ilgisi olan öğrencilerimizi teknoketimizdeki kuluçka hizmetlerinden faydalanmasını arzuluyoruz. Geleceğin sanayicilerini yetiştirmeyi istiyoruz. Çok sayıda öğrencimiz buradaki projelere ilgi duyuyor. Bu da çok sevindirici. Amacımız öğrencilerimizin mezun olduktan sonra kendi işini kurma başarısını göstermelerini istiyoruz. Teknokentimiz öğrencilerimizin iş kurma ve yeni iş alanlarını oluşturma imkanlarını da geliştirecek. Bu alana daha bir yoğunluk vereceğiz."

Kütahya Tasarım Teknokent hakkında bilgiler veren Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir de 2025 yılı itibarıyla 102 firma ve 616 kişilik istihdam kapasitesine ulaştığını söyledi.

Özdemir, teknokentin sadece bir AR-GE üssü değil, aynı zamanda girişimciliğin, inovasyonun ve üretimin yeni merkezi konumuna geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Kızıltoprak, beraberindekiler ve gazeteciler Kütahya Tasarım Teknokent'teki firmaları ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: AA

Süleyman Kızıltoprak, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kütahya Teknokent'te Büyüme Heyecanı - Son Dakika

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