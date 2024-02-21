Lady Gaga, Fortnite ile işbirliği yapacağını duyurdu

Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla birlikte ünlüler geçidi olan Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games ile işbirliği yaptığını duyurdu.
Lady Gaga, Fortnite iş birliğini Twitter'da paylaştı
Fortnite'ın giderek genişleyen ünlüler kadrosuna katılan isimler artık şaşırtamaz diyoruz, şaşırtmanın bir yolunu buluyorlar. Dünyaca ünlü müzik yıldızları, film yıldızları, süper kahramanlar, film karakterleri oyunda yer alıyor. Daha ünlüsü gelemez dediğiniz anda daha ünlüsü geliyor.
Bu sefer de o ünlü Lady Gaga oldu. Pop yıldızı, Twitter'da yaptığı şifreli bir paylaşımda, Fortnite karakterinin parlak ışık ve sisle örtülü olduğu bir görsel paylaştı. Görsel, 22 Şubat tarihini işaret ediyor ve Fortnite Festivali ile ilgili yakında yapılacak bir duyurunun ipuçlarını veriyor.
Lady Gaga'nın daha önce Fortnite'ı "fortnight" şeklinde yanlış telaffuz etmesine yaptığı göndermenin de gösterdiği gibi, pek çok kişi için sürpriz oldu.
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Fortnite ile işbirliği yapan ünlüler arasında arasında Travis Scott'ın Astronomical etkinliği yer alıyor; rapçi oyun içinde canlı bir konser vererek dünya çapında milyonlarca oyuncuyu bir araya getirmişti. Daha yakın bir zamanda The Weeknd, Fortnite Festivali sırasında "Popular" şarkısının klibini yayınlamıştı.
Fortnite Festivali, ılımlı eleştiriler ve teknik sınırlamalar gibi başlangıçtaki zorluklara rağmen, Aralık ayındaki çıkışından bu yana gelişmeye devam etti. Epic Games, çıkışta eksik olan önemli bir özellik olan kontrol cihazı desteğine öncelik vereceğini söyledi ve hem Rock Band 4 hem de Fortnite Festival ile uyumlu yeni bir kablosuz gitar geliştirmek için PDP ile özel bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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