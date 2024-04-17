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Son günlerde yeni ürünleriyle gündem olan Logitech, bu sefer de yapay zekalı fare modeli Signature AI Edition M750 ile konuşuluyor. ChatGPT ile tam entegre şekilde çalışacağı söylenen AI Prompt Builder yazılımıyla birlikte gelecek farenin, üzerinde bulunan özel buton sayesinde direkt olarak bu yazılıma bağlandığı söyleniyor. Sektörde birçok kişinin büyük bir şaşkınlıkla karşıladığı bu ürünün, yakın zamanda benzerlerinin de çıkması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Logitech, yapay zekalı fare modeli ile gündemde

Yapay zeka trendini yakalayan firmalar arasına giren Logitech, Signature AI Edition M750 ile fark yaratacak gibi görünüyor. Markanın özel Logi Options+ uygulamasına anında bağlanarak ChatGPT fonksiyonlarını kullanıma sunan fare, en sık kullanılan yapay zeka işlevlerine hızlı erişim sağlıyor. Tasarımıyla kendinden önceki Signature M650 modelini de andıran farenin, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

Logitech'in resmi satış kanallarında 49,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan ürün, yapay zeka butonlu fare segmentindeki ilk modellerden biri olarak tarihe geçecek. Logitech markalı klavyelerle de tam uyumlu şekilde çalışacağı söylenen ürün, şu an için sadece ChatGPT işlevlerine destek veriyor. Cihazın zaman içinde İngilizce dışındaki diğer popüler dillere de uyumlu hale gelmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcılar için yararlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Logitech'in geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Logitech marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.