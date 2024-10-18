Malatya'daki Deprem Doğu Anadolu Fayını Kırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Malatya'daki Deprem Doğu Anadolu Fayını Kırdı

Doç. Dr. Sümer, Malatya'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin fay sisteminde döngüyü tamamladığını belirtti.

18.10.2024 10:46
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, önceki gün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz." dedi.

Sümer, yaptığı yazılı açıklamada Malatya'nın Kale ilçesi merkezli depremin yanal atımlı bir düzlem üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Yaklaşık 30 kilometrelik fayın kırıldığını kaydeden Sümer, "Böylelikle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminde kırılan parçası ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu. Yani Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var"

Doç. Dr. Ökmen Sümer, depremin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olan ilk depreme benzer şekilde öncü depremle geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"15 Ekim 2024'de 5,9'luk bu ana şoktan yaklaşık 30 saat önce Doğanyol'un yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusunda aynı mekanizmaya sahip 4,4'lük bir öncü deprem gerçekleşti. Bu bilimsel veriler çok önemli, çünkü biz Doğu Anadolu Fay Sisteminin davranışını bu verilerle çok daha iyi anlayabiliyoruz. En azından bu son depremde can kaybı yaşamadan bu fay sistemi içinde, güneyde Kırıkhan'dan kuzeyde Sivrice'ye kadar olan parçalarda deprem döngüsünü bitirdi. Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var. Sadece bu deprem özelinde, kalan bazı ufak parçaların da önümüzdeki dönemde 4-5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Malatya'daki Deprem Doğu Anadolu Fayını Kırdı - Son Dakika

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