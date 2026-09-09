Malatya'daki İHA yarışında 113 takım mücadele ediyor, ATAK helikopterleri gösteri yaptı - Son Dakika
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Malatya'daki İHA yarışında 113 takım mücadele ediyor, ATAK helikopterleri gösteri yaptı

Malatya\'daki İHA yarışında 113 takım mücadele ediyor, ATAK helikopterleri gösteri yaptı
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TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlediği Uluslararası Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı'nda 113 takımdaki genç mühendisler yeteneklerini sergiliyor. 2.

Malatya'da, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen yarışmalarda, 113 takımda yer alan genç mühendisler, kabiliyetlerini sergiliyor.

Yarışmaların yapıldığı alanlarda ise ATAK helikopterleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, Malatya'da yarışmalara ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin becerilerini sergilediğini aktaran Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle savunma sanayi alanındaki baş döndürücü gerçekleştirilen devrimi destekleyen bir faaliyet olarak da bu faaliyeti değerlendirmek gerekir. O yüzden çocuk ve gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve savunma sanayine, teknolojiye ilgi duymasını sağlayacak önemli bir organizasyon. Diğer taraftan depremden zarar görmüş bir şehirde özellikle çocuk ve gençlerimiz için yeni bir fırsat, yeni bir pencere olarak da görüyoruz."

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Havacılık, Teknoloji, Teknofest, Tübitak, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Malatya'daki İHA yarışında 113 takım mücadele ediyor, ATAK helikopterleri gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'daki İHA yarışında 113 takım mücadele ediyor, ATAK helikopterleri gösteri yaptı - Son Dakika
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