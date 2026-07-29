Malatya Savunma Sanayisinde Stratejik Hedefler - Son Dakika
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Malatya Savunma Sanayisinde Stratejik Hedefler

Malatya Savunma Sanayisinde Stratejik Hedefler
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Mustafa Sarıtaç, Malatya'nın savunma sanayisinde yüksek teknoloji odaklı üretim vurguladı.

İş insanı Mustafa Sarıtaç, Malatya'nın savunma sanayisi tedarik zincirinde önemli bir üretim merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, yüksek teknoloji odaklı üretimin kentin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

İş insanı Mustafa Sarıtaç, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin yalnızca binaları değil, üretim alanlarını, ticareti, yatırım iklimini ve ekonomik dengeleri de derinden etkilediğini ifade etti. Malatya'nın geleceğinin yalnızca yeniden inşa süreciyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Sarıtaç, kentin önümüzdeki 30-40 yıllık kalkınma vizyonunun yüksek katma değerli üretim üzerine inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Savunma sanayisinin sadece silah üretiminden ibaret olmadığını belirten Sarıtaç, sektörün elektronikten yazılıma, makine imalatından kompozit malzemelere, hassas üretimden yapay zekaya kadar birçok teknolojik alanı kapsayan büyük bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Malatya'nın bu ekosistemde önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Sarıtaç, kentte faaliyet gösteren makine, metal işleme, elektrik, elektronik ve imalat sektöründeki firmaların gerekli eğitim, sertifikasyon ve desteklerle savunma sanayisine parça ve alt sistem üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Üniversitelerde yetişen genç mühendislerin, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin ve girişimci sanayicilerin bu dönüşümün en önemli aktörleri olacağını kaydeden Sarıtaç, hedeflerinin sadece yeni fabrikalar kurmak olmadığını ifade etti.

Malatya'da genç mühendislerin kariyer yapabildiği, üniversite ile sanayinin ortak projeler geliştirdiği, KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerine dahil olduğu, robotik üretim, otomasyon, yazılım ve elektronik alanlarında uzmanlaşmış firmaların arttığı, yüksek teknoloji üreten ve ihracat yapan bir sanayi yapısının oluşturulması gerektiğini belirten Sarıtaç, bu dönüşümün gençlerin kendi memleketlerinde nitelikli istihdam bulmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Doğru planlama, güçlü iş birlikleri ve uzun vadeli bir stratejiyle Malatya'nın savunma sanayisinde önemli bir üretim merkezi haline gelebileceğini kaydeden Sarıtaç, kentin geleceğinin yüksek teknoloji, üretim ve ihracat odaklı bir vizyonla şekillendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Malatya Savunma Sanayisinde Stratejik Hedefler - Son Dakika

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