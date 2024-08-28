Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı

Mark Zuckerberg\'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD hükümetinin COVID-19 döneminde şirkete baskı kurduğunu itiraf etti. Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a gönderdiği mektupta, Beyaz Saray'ın Facebook'a COVID-19 ile ilgili içerikleri kaldırması için baskı yaptığını yazdı.

28.08.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a gönderdiği mektupta, içerik denetimi ve seçim desteği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, Meta'nın hükümet baskısı altında COVID-19 içeriklerini sansürleme sürecine maruz kaldığını ve bu durumun şirket içinde ciddi bir tartışma yarattığını belirtti.

BIDEN YÖNETİMİNİN BASKISI

Zuckerberg, 2021 yılında Biden Yönetimi'nden üst düzey yetkililerin, Meta'nın COVID-19 içeriklerini sansürlemesi yönünde yoğun baskı yaptığını ifade etti. Beyaz Saray'ın da dahil olduğu bu baskıların, aylarca sürdüğünü ve bazı içeriklerin kaldırılmasına yönelik büyük bir baskı oluşturduğunu dile getirdi. Ancak Meta, bu kararların tamamen kendi inisiyatifinde alındığını ve bu süreçte yapılan bazı hatalardan pişman olduklarını belirtti. Zuckerberg, "Bu baskılara rağmen içerik standartlarımızdan ödün vermemeliyiz ve gelecekte benzer bir durumla karşılaştığımızda geri adım atmayacağız." dedi.

Mark Zuckerberg'den 'ABD hükümeti' itirafı: COVID-19 döneminde Meta'ya baskı kurdular
Meta CEO'su Mark Zuckerberg

RUS DEZENFORMASYONU İDDİALARI

Zuckerberg, 2020 seçimlerine yönelik bir diğer olayda, FBI'ın Meta'yı Biden ailesi ve Burisma hakkında olası bir Rus dezenformasyon operasyonu konusunda uyardığını açıkladı. Bu uyarılar sonrasında, New York Post'un Joe Biden'ın ailesiyle ilgili yolsuzluk iddialarını içeren haberini geçici olarak erişime kapattıklarını söyledi. Ancak, bu haberin Rus dezenformasyonu olmadığının anlaşılması üzerine bu politikada değişiklik yapıldığını ve artık doğrulama beklenirken içerikleri kısıtlamadıklarını belirtti.

SEÇİM DESTEĞİ VE TARAFSIZLIK

Zuckerberg, son başkanlık seçim döngüsünde seçim altyapısını desteklemek amacıyla yaptığı bağışların da gündemde olduğunu belirtti. Bu bağışların, pandemi sırasında insanların güvenli bir şekilde oy kullanabilmeleri için yapıldığını ve tarafsız olacak şekilde kentsel, kırsal ve banliyö bölgelerine eşit olarak dağıtıldığını vurguladı. Ancak, bu desteklerin bazı kesimlerce bir tarafı kayırdığı iddialarının gündeme geldiğini ve bu sebeple gelecek seçim döngüsünde benzer bir katkı yapmayı planlamadığını açıkladı.

Mark Zuckerberg'den 'ABD hükümeti' itirafı: COVID-19 döneminde Meta'ya baskı kurdular
Meta CEO'su Mark Zuckerberg

Zuckerberg, Meta'nın içerik denetimi konusunda bağımsız ve tarafsız bir duruş sergilemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, şirketin seçim süreçlerine müdahil olma konusunda da daha dikkatli adımlar atacağını ifade etti. Zuckerberg'in bu açıklamaları, Meta'nın hükümet baskısı ve dezenformasyonla mücadele konusunda nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Mark Zuckerberg, Sosyal Medya, Beyaz Saray, Facebook, Hükümet, Dünya, Yargı, CEO, Sosyal Medya, Teknoloji, Sağlık, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 21:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement