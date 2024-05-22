Mersin'de Bilim Şenliği: 104 Etkinlik Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Teknoloji

Mersin'de Bilim Şenliği: 104 Etkinlik Gerçekleştirilecek

Mersin\'de Bilim Şenliği: 104 Etkinlik Gerçekleştirilecek

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek bilim şenliğinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen 'Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam, Sürdürülebilir Bir Gezegen Projesi' hayata geçirilecek. Projenin yürütücülüğünü Nida Akceviz Ova ve uzmanlığını Mustafa Hüseyin Keser üstlenecek. Üç gün sürecek olan organizasyonda, 104 etkinlik arasında atölye çalışmaları ve söyleşiler de yer alacak.

22.05.2024 14:13
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Mersin'de Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilecek bilim şenliğinde 104 etkinlik gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen "Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam, Sürdürülebilir Bir Gezegen Projesi", kasım ayında hayata geçirilecek.

Yürütücülüğünü Nida Akceviz Ova, uzmanlığını Mustafa Hüseyin Keser'in yapacağı proje kapsamında bilim şenliği düzenlenlecek.

Üç gün sürecek organizasyonda, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerin de aralarında olduğu 104 etkinlik yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Mersin'de Bilim Şenliği: 104 Etkinlik Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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