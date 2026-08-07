Meta'ya Çocuk Güvenliği İhlali Nedeniyle 567 Milyon Dolar Ceza - Son Dakika
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Meta'ya Çocuk Güvenliği İhlali Nedeniyle 567 Milyon Dolar Ceza

Meta\'ya Çocuk Güvenliği İhlali Nedeniyle 567 Milyon Dolar Ceza
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New Mexico'da bir yargıç, Meta'nın çocuklar için tehlikeli uygulamaları nedeniyle devasa ceza verdi.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir yargıç, bazı uygulamalarının çocuklar için oluşturduğu tehlikeler konusunda kamuoyunu uyarmadığı için Meta'ya 567 milyon dolar ceza verdi.Bu karar, çocuk güvenliği davalarında şirkete verilen en büyük ceza oldu.Yargıç Bryan Biedscheid şirketin bu parayı gelecekte oluşması muhtemel zararları azaltmayı amaçlayan bir fona aktarmasına hükmetti.Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu teknoloji devi, daha önce de aynı davada 375 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.Bu, bir eyaletin çocuk güvenliği sorunları nedeniyle Meta'ya karşı açtığı ve kazandığı ilk davaydı.Böylece toplam ceza miktarı 942 milyon dolara ulaştı.Yargıç Biedscheid, Meta'yı, içerik ve reklam üreten bir fabrikaya benzetti ve tıpkı bir fabrika gibi kirlilik önlemi alması gerektiğini vurguladı."Çocukların uğradığı psikolojik zarar ve platformlardaki cinsel istismarın, ortadan kaldırılması gereken kirlilik" olduğuna hükmetti.Hakim ayrıca Meta'ya bazı önleyici adımları hayata geçirme talimatı da verdi.Buna göre: Ek olarak, Meta'ya şu talimatlar da verildi: 'Karara katılmıyoruz'Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads'in sahibi Meta'dan bir şirket sözcüsü "Karara katılmıyoruz ve itiraz edeceğiz" dedi.Sözcü şu açıklamayı yaptı: "Platformlarımızda insanların güvenliğini sağlamak için çok çalışıyoruz ve kötü niyetli kişileri ve zararlı içerikleri tespit edip kaldırmanın zorlukları konusunda şeffaf olduk. "Gençleri çevrimiçi ortamda koruma konusundaki geçmişimize güveniyoruz ve gerçekleri çarpıtan iddialara karşı kendimizi savunmaya devam edeceğiz."Meta şu anda ABD'de benzer konularda binlerce davayla karşı karşıya. New Mexico'daki davanın ilk aşamasında, Meta'nın öneri algoritmalarının genç kullanıcıları zararlı içeriklere ve iletişimlere "yönlendirdiği" gerekçesiyle eyaletin ilgili yasasını defalarca ihlal ettiği tespit edildi.Öneri algoritmaları, Meta'nın kullanıcıların platformlarında gördüğü içeriği otomatik olarak düzenlemek için kullandığı araçlardır.Yargılamanın ikinci aşamasıyla ilgili karar veren yargıç Biedscheid, Meta'nın verdiği zararların "kamu düzenini bozucu" seviyeye ulaştığını, yani genel halkı olumsuz etkileyecek kadar yaygınlaşmış bir sağlık ve güvenlik sorunu olduğunu tespit etti.Meta'nın çocuk güvenliği sorunları nedeniyle aldığı en büyük para cezası olmasının yanı sıra, bu karar aynı zamanda bir sosyal medya şirketinin kamu düzenini bozan unsur olarak değerlendirildiği ilk örnek gibi görünüyor.Meta bu yılın başlarında da yer aldığı bir davayı kaybetti.Son karara göre, verilen cezanın 420 milyon doları, Instagram gibi Meta uygulamalarının neden olduğu zararların tedavisi için "uygun klinik veya diğer davranışsal sağlık programları ve uzmanlarının" finansmanına gidecek.Paranın bir diğer kısmı ise, öğretmenler ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere, çocuklara yönelik sosyal medya zararlarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda farkındalık ve önleme eğitimlerine ayrılacak.Gelecek hafta, Meta aleyhine California'da bir başka önemli dava başlıyor. ABD'deki yaklaşık üç düzine eyaletin başsavcısı, şirketi çocuk gizliliği yasalarını ihlal etmekle suçluyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

New Mexico, Teknoloji, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'ya Çocuk Güvenliği İhlali Nedeniyle 567 Milyon Dolar Ceza - Son Dakika

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