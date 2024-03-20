Microsoft AI Platformu Mustafa Suleyman ve Karen Simonyan ile Güçleniyor

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Microsoft, bugün yaptığı önemli duyuruyla yapay zeka alanındaki liderliğini daha da pekiştiriyor. Şirket, önümüzdeki on yılı ve ötesini şekillendirecek olan yenilikçi ürünler ve araştırmalar üzerine odaklanmak amacıyla yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. CEO olarak ise tanıdık bir isim geldi. Mustafa Suleyman ve Karen Simonyan kimdir?

Microsoft AI artık ona emanet!

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın açıklamasına göre, bu organizasyonun temel taşları, yapay zeka dünyasının önde gelen isimleri olan Mustafa Suleyman ve Karén Simonyan tarafından atılacak. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da bu ekipte Baş Bilimci olarak yer alacak.

Mustafa Suleyman, geçmişte DeepMind ve Inflection gibi önemli şirketlerin kurucularından biri olarak bilinirken, Karén Simonyan da AlphaZero gibi büyük yapay zeka başarılarına imza attı.

Microsoft'un bu hamlesiyle, yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılarak şirketin inovasyon yeteneklerini daha da güçlendirecek. Bu yeni ekibin, tüketici yapay zeka ürünleri ve araştırmaları alanında önemli katkılar yapması bekleniyor.

Ayrıca, bu değişikliklerin bir parçası olarak, Mikhail Parakhin liderliğindeki ekip ile Misha Bilenko liderliğindeki GenAI ekibi de Mustafa Suleyman'ın yönetimine geçecek. Microsoft'un CTO'su ve EVP'si Kevin Scott, şirketin genel yapay zeka stratejisinden sorumlu olacak ve bu değişikliklerin Microsoft'un yapay zeka alanındaki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Mustafa Suleyman kimdir?

Ağustos 1984 doğumlu olan Mustafa Süleyman CBE, Google tarafından satın alınan ve şu anda Alphabet'in sahibi olduğu yapay zeka şirketi DeepMind'ın kurucu ortağı ve eski uygulamalı yapay zeka başkanıdır. Şu anda aktif olarak Inflection AI adlı girişiminin başında bulunmaktadır.

Süleyman'ın babası Suriye asıllı bir taksi şoförü, annesi ise İngiliz asıllı bir hemşiredir. London Borough of Islington'da bulunan Caledonian Road'da ebeveynleri ve iki küçük erkek kardeşiyle birlikte büyümüştür.

Eğitim hayatına Thornhill İlkokulu'nda (Islington'da bir devlet okulu) başlayan Süleyman, daha sonra Barnet'te bulunan Queen Elizabeth's School adlı erkek dil okuluna gitmiştir. Bu dönemde, en yakın arkadaşı Demis'in küçük erkek kardeşi aracılığıyla DeepMind'in kurucu ortağı Demis Hassabis ile tanışmıştır.