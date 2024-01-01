Microsoft, Nintendo\'dan ilham alarak yeni bir oyun kumandası patenti aldı

Yıl içerisinde farklı temalara sahip Xbox oyun kumandası sunan Microsoft, şimdi de Nintendo'dan ilham almış gibi görünüyor. Teknoloji devi, Switch Joy-Con'a benzer bir oyun kumandası patenti aldı. Patentteki açıklamaya göre ürün; oyun oynamak için tablet veya akıllı telefona bağlanabiliyor.

Switch Joy-Con tarzı Xbox kontrolcüsü tanıtılabilir

2021'in sonlarında başvurusu yapılan ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan patent, Xbox ve mobil oyunculuğu birleştirecek bir kontrolcüyü gösteriyor. Microsoft, farklı kalınlıktaki cihazlara takılabilecek, ayarlanabilir bir tutma mekanizmasını da ele alıyor. Bu tasarımla Joy-Con'dan ayrıldığını belirtelim.

Patentte yer alan çizimler, kontrolcülerin ayrılarak PlayStation Portable gibi bir cihazla kullanılabileceğini ortaya koydu. Microsoft ayrıca hem dikey hem de yatay şekilde akıllı telefonlara takılabileceğinin de altını çizdi.

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Microsoft'un son zamanlarda Xbox ve bulut oyunculuğu büyütmek istediğini biliyoruz. Şirket, Xbox'daki deneyimi bu kontrolcüler ile akıllı telefonlara taşımayı hedefliyor olabilir. bulut oyunlarını hareket halindeyken daha da erişilebilir hale getirmenin yollarını araştırdığını gösteriyor.

Joy-Con benzeri ayrılabilir kumanda, Xbox oyunlarını herhangi bir cihazda oynamayı mümkün kılıyor. Patent tasarım odaklı olsa da, cihazın altındaki teknolojiyi anlatmıyor. Yani USB Type-C kabloyla mı yoksa Bluetooth bağlantısıyla mı çalışacağı belirsiz.

Microsoft'un aslında Joy-Con tarzı oyun kumandalarıyla 2019 yılından bu yana ilgilendiğini belirtmek gerekiyor. Ancak şirketin bu kapsamda yüzlerce patente sahip olduğunu ve hiçbirinin gerçek ürüne dönüşmediğini hatırlatalım.

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