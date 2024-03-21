Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Microsoft, Windows 11 Insider kullanıcıları için yeni bir güncelleme olan derleme 26085'i yayınladı. Bu güncelleme, birçok hatayı düzeltmeyi amaçlamaktadır. Güncelleme notlarına göre, temel hatalar ve Dosya Gezgini ile ilgili sorunlar giderilmiştir. Ayrıca, Sudo ve Ayarlar gibi diğer alanlarda da hatalar düzeltilmiştir. Bu güncelleme, Windows 11'in kararlılığını artırmayı hedeflemektedir.

21.03.2024 10:32
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Microsoft, yeni bir Windows 11 güncellemesi yayınladı. Şu an Insider kullanıcıları için yayınlanan güncelleme, önemli hataları gidermeyi amaçlıyor. Microsoft, Windows 11 Insider güncellemesini build (derleme) 26085 koduyla yayınladı. Bu güncellemenin 0x80070002 kodlu hata dahil birçok hatayı düzeltiyor. İşte güncelleme ve giderdiği hatalar.

Windows 11 Insider derleme 26085 güncellemesi ve giderdiği hatalar

Microsoft, yeni Windows 11 derleme 26085 güncellemesi ile bazı hataları giderdiğine dair güncelleme notları paylaştı.

Şu an için güncellemenin Windows 11 için yeni bir özellik getirmediği biliniyor. Ancak bildiğiniz gibi son güncelleme ile kullanıcılar birçok hata bildirimi yaptı.

Microsoft ise yapılan bu Windows 11 hata bildirimlerinden hareketle yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ilk olarak Insider kullanıcıları için geliyor.

İşte Windows 11 derleme 26085 güncellemesi ve giderdiği hatalar

Bildiğiniz gibi Windows 11 Insider programı ile asıl güncelleme öncesi beta sürümleri bu programla karşımıza çıkarıyor. Yine Insider kullanıcılarından gelen bildirimlere göre firma Windows 11 güncellemesine son halini veriyor.

Microsoft Geliştirici ve Canary kanallarında iki ayrı derleme yayınlayabiliyor. Microsoft Insider programında her bir güncellemeyi flight hub üzerinde yayınlıyor ve flight yani uçuş olarak adlandırıyor.

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Windows 11 temel hata çözümleri

Derleme 26052 ile birlikte karşımıza çıkan az gören Windows kullanıcıları için yeni işaretçi göstergesi erişilebilirlik ayarı, Derleme 26085 güncellemesi ile geçici olarak devre dışı bırakılıyor. Bazı hataları düzelttikten sonra gelecekte bu özellik yeniden etkin hale gelecek.

Önceki derlemede kapanma ve hazırda bekletme modunun çalışmamasına neden olan temel sorun düzeldi.

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Dosya Gezgini hata çözümleri

Dosya Gezgini'ndeki içerik menüsünde, akrilik arka planın eksik olması sorunu düzeldi.

Dosya Gezgini'nde içerik menüsünü açarken simgelerin yerinde görünmemesi ve metinlerin çakışması sorunu düzeldi.

Son uçuş ile Dosya Gezgini'nin GDI nesnelerini sızdırmasına neden olan bir sorun ortaya çıktı. Bu sorun her klasörde gezinme için bellek yığınına yol açıyordu. Zaman içinde kararlılık ve görüntü oluştur yol açmasına da neden olan sorun düzeldi.

Dosya Gezgini'nde arşiv klasörleriyle etkileşimde bulunulurken oluşan bellek sızıntısı düzeldi.

Önceki Windows 11 güncellemesi ile Dosya Gezgini'ndeki küçük resimlerin bazen beklenmedik şekilde siyah olmasına neden olan sorun düzeldi.

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Windows 11 Sudo hata çözümleri

Sudo'yu etkinleştirme ayarının (Sistem > Geliştiriciler İçin altında) bazı Insider'lar için çalışmamasının nedeni olduğuna inanılan bir sorun düzeldi.

"Sudo pwsh" komutunu çalıştırdığınızda son sürümlerde düzgün çalışmamasına neden olan sorun çözüldü.

Ayarlar ve bağlantı hata çözümleri

Önceki uçuşta yaşanan yüksek oranda etkili bir Windows Güvenliği uygulaması çökmesi düzeldi.

Bu derlemeyle fare imlecinin kaybolmasıyla ilgili son sorunlar düzeldi. Ayrıca fare imlecinin anormal davranmasıyla ilgili diğer son sorunlar da çözüldü.

Bazen Ayarlar'ın donmasına neden olan ve bu nedenle hiçbir sayfayla etkileşim kuramamaya neden olan temel bir sorun düzeldi.

Bluetooth ve Cihazlar altındaki Bluetooth cihazları listesinin son sürümlerde ekran okuyucular tarafından okunmamasına neden olan bir sorun düzeldi.

Dev Kanalındaki Insider'ların toplu güncellemeleri yüklemeye çalışırken 0x80070002 hatasını görmesine neden olan sorun düzeldi.

"Güncelle ve Kapat" kullanımının tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı kapatmamasına neden olan bir sorun düzeldi.

Windows 11 Derleme 26052 güncellemesi birçok sorunun giderildiği ortada. Ancak bu sürüm sonrası yeni bir Windows 11 güncellemesinin yapılması bekleniyor. Bu güncellemenin ise karşı karşıya gelinen mavi ekran hatası gibi sorunları çözüp çözmeyeceği merak konusu.

Kaynak: Shiftdelete

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