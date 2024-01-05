Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu

Xbox mini buzdolabının hemen ardından Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini duyurarak 'oyun ev aletleri' konseptini bir üst seviyeye taşıdı. Bu yeni ürün, kullanıcılara hem "Optimal Karbonhidrat Deneyimi" vaat ediyor hem de birkaç ekstra eğlenceli özellik sunuyor.

Bu ekmek kızartma makinesiyle Xbox logolu ekmekler yiyebileceksiniz

Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesi, Xbox Series S konsoluna benzeyecek şekilde tasarlanmış iki bölmeli bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hoş bir dokunuş olarak ekmeklerin üzerinde hafif yanmış biçimde Xbox logosu beliriyor.

Tost makinesi, kullanıcılara kızartma tercihlerini kişiselleştirme olanağı veren bir kızartma seviyesi seçme kadranına sahip. Pratik bir unsur olarak, cihaz birden fazla profili destekleyerek aile üyelerinin veya oda arkadaşlarının ayarları tekrar tekrar yapma zahmetine girmeden tercih ettikleri kızartma seviyesini tutarlı bir şekilde elde etmelerini sağlıyor.

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Cihazdaki kullanışlı geri sayım sayacı, kullanıcıların kızarmış ürünlerinin ne zaman hazır olduğunu bilmelerini sağlayarak kahvaltıdan kaynaklanan atlama korkularını ve soğuk ekmek mücadelelerini ortadan kaldırıyor.

Microsoft, yaygın ekmek kızartma makinesi sorunlarını özenli işlevlerle ele alıyor. Sıkışma önleme işlevi, tehlikeli müdahalelere gerek kalmamasını amaçlarken, çıkarılabilir kırıntı tepsisi de kolay temizlik sağlıyor. Bir buz çözme düğmesinin eklenmesi, kullanıcıların donmuş ekmeği doğrudan kızartmasına olanak tanıyor.

38 cm genişliğinde, 19 cm yüksekliğinde ve 11 cm derinliğinde olan Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesi, ABD mağazalarında 40 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Microsoft'un mutfak aletlerine yönelik bu tuhaf girişimi, Xbox Series X'i bir buzdolabına benzeten bir meme'den esinlenen mini buzdolabının piyasaya sürülmesiyle başladı.

Oyun topluluğunun yarattığı mizah ve yaratıcılığı benimseyen Microsoft, oyun ve yaşam tarzı ürünleri arasındaki sınırları yeniden tanımlamaya kararlı görünüyor. Siz ekmek kızartma makinesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.