 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu

Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini duyurarak 'oyun ev aletleri' konseptini bir üst seviyeye taşıdı. Bu yeni ürün, kullanıcılara hem 'Optimal Karbonhidrat Deneyimi' vaat ediyor hem de birkaç ekstra eğlenceli özellik sunuyor. Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesi, Xbox Series S konsoluna benzeyecek şekilde tasarlanmış iki bölmeli bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hoş bir dokunuş olarak ekmeklerin üzerinde hafif yanmış biçimde Xbox logosu beliriyor. Tost makinesi, kullanıcılara kızartma tercihlerini kişiselleştirme olanağı veren bir kızartma seviyesi seçme kadranına sahip. Pratik bir unsur olarak, cihaz birden fazla profili destekleyerek aile üyelerinin veya oda arkadaşlarının ayarları tekrar tekrar yapma zahmetine girmeden tercih ettikleri kızartma seviyesini tutarlı bir şekilde elde etmelerini sağlıyor. Cihazdaki kullanışlı geri sayım sayacı, kullanıcıların kızarmış ürünlerinin ne zaman hazır olduğunu bilmelerini sağlayarak kahvaltıdan kaynaklanan atlama korkularını ve soğuk ekmek mücadelelerini ortadan kaldırıyor. Microsoft, yaygın ekmek kızartma makinesi sorunlarını özenli işlevlerle ele alıyor. Sıkışma önleme işlevi, tehlikeli müdahalelere gerek kalmamasını amaçlarken, çıkarılabilir kırıntı tepsisi de kolay temizlik sağlıyor. Bir buz çözme düğmesinin eklenmesi, kullanıcıların donmuş ekmeği doğrudan kızartmasına olanak tanıyor. 38 cm genişliğinde, 19 cm yüksekliğinde ve 11 cm derinliğinde olan Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesi, ABD mağazalarında 40 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Microsoft'un mutfak aletlerine yönelik bu tuhaf girişimi, Xbox Series X'i bir buzdolabına benzeten bir meme'den esinlenen mini buzdolabının piyasaya sürülmesiyle başladı. Oyun topluluğunun yarattığı mizah ve yaratıcılığı benimseyen Microsoft, oyun ve yaşam tarzı ürünleri arasındaki sınırları yeniden tanımlamaya kararlı görünüyor. Siz ekmek kızartma makinesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu
05.01.2024 - 02:29,
Abone Ol

Xbox mini buzdolabının hemen ardından Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini duyurarak 'oyun ev aletleri' konseptini bir üst seviyeye taşıdı. Bu yeni ürün, kullanıcılara hem "Optimal Karbonhidrat Deneyimi" vaat ediyor hem de birkaç ekstra eğlenceli özellik sunuyor.

Bu ekmek kızartma makinesiyle Xbox logolu ekmekler yiyebileceksiniz

Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesi, Xbox Series S konsoluna benzeyecek şekilde tasarlanmış iki bölmeli bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hoş bir dokunuş olarak ekmeklerin üzerinde hafif yanmış biçimde Xbox logosu beliriyor.

Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu

Tost makinesi, kullanıcılara kızartma tercihlerini kişiselleştirme olanağı veren bir kızartma seviyesi seçme kadranına sahip. Pratik bir unsur olarak, cihaz birden fazla profili destekleyerek aile üyelerinin veya oda arkadaşlarının ayarları tekrar tekrar yapma zahmetine girmeden tercih ettikleri kızartma seviyesini tutarlı bir şekilde elde etmelerini sağlıyor.

Xbox Game Pass, 2024'e efsane oyunlarla giriyor!

Cihazdaki kullanışlı geri sayım sayacı, kullanıcıların kızarmış ürünlerinin ne zaman hazır olduğunu bilmelerini sağlayarak kahvaltıdan kaynaklanan atlama korkularını ve soğuk ekmek mücadelelerini ortadan kaldırıyor.

Microsoft, yaygın ekmek kızartma makinesi sorunlarını özenli işlevlerle ele alıyor. Sıkışma önleme işlevi, tehlikeli müdahalelere gerek kalmamasını amaçlarken, çıkarılabilir kırıntı tepsisi de kolay temizlik sağlıyor. Bir buz çözme düğmesinin eklenmesi, kullanıcıların donmuş ekmeği doğrudan kızartmasına olanak tanıyor.

Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu

38 cm genişliğinde, 19 cm yüksekliğinde ve 11 cm derinliğinde olan Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesi, ABD mağazalarında 40 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Microsoft'un mutfak aletlerine yönelik bu tuhaf girişimi, Xbox Series X'i bir buzdolabına benzeten bir meme'den esinlenen mini buzdolabının piyasaya sürülmesiyle başladı.

Oyun topluluğunun yarattığı mizah ve yaratıcılığı benimseyen Microsoft, oyun ve yaşam tarzı ürünleri arasındaki sınırları yeniden tanımlamaya kararlı görünüyor. Siz ekmek kızartma makinesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Microsoft, Ekmek, xbox, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu - Son Dakika


00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14
Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak

Son Dakika
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 03:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: Microsoft, Xbox Series S Ekmek Kızartma Makinesini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement