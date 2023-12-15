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Minecraft Xbox Series X|S için 4K güncellemesiyle geliyor - Son Dakika
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Minecraft Xbox Series X|S için 4K güncellemesiyle geliyor

Xbox Series X ve Xbox Series S sahibi Minecraft oyuncuları, yakında çıkacak olan Minecraft Preview 1.20.60.23 güncellemesi sayesinde oyunu 4K çözünürlükte oynayabilecekler. Ayrıca, güncelleme Xbox konsollarda 60 FPS oynanışı da sağlayacak.

Minecraft Xbox Series X|S için 4K güncellemesiyle geliyor
15.12.2023 - 09:13,
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Xbox Series X ve Xbox Series S sahibi Minecraft oyuncuları, müjde. Yakında çıkacak olan Minecraft Preview 1.20.60.23 güncellemesi sayesinde oyunun 4K çözünürlükte çalışacak. Üstelik bununla da bitmiyor.

Minecraft, Xbox konsollarda 60 FPS oynatacak

Bu geliştirme, Minecraft'ın daha keskin ve daha ayrıntılı oynanış sağlayarak en yeni Xbox konsollarındaki oyuncular için görsel deneyimi yükseltmeye hazırlanıyor. Güncelleme, Xbox One S ve X'i desteklemeyecek.

Minecraft Xbox Series X|S için 4K güncellemesiyle geliyor

4K yükseltmesinin yarattığı heyecana rağmen, bu güncellemenin Xbox Series X|S'e genel performans iyileştirmeleri getirmediğini belirtmek gerekir. Yükleme süreleri, yüksek kare hızları ve diğer ölçümler etkilenmedi.

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Kapsamlı performans yükseltmelerinin olmaması, geliştirme ekibinin Minecraft 'ın çeşitli platformlardaki birden fazla sürümünü yönetmekle ilgili olabilecek diğer hususlara öncelik vermesine bağlanıyor.

Minecraft Xbox Series X|S için 4K güncellemesiyle geliyor

Microsoft'un yanlışlıkla sızdırdığı Xbox Serisi için beklenen orta nesil yükseltme göz önünde bulundurulduğunda, 4K 60 FPS güncellemesini uygulama kararı stratejik de olabilir. Minecraft 'ı, temel çözünürlük gereksinimlerindeki potansiyel bir artış da dahil olmak üzere gelecekteki donanım geliştirmeleri için hazırlamak, oyun geliştiricilerinin benimsediği ileriye dönük yaklaşımla uyumlu görünüyor.

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Çözünürlük yükseltmesine ek olarak Mojang, Minecraft Live 2023 Canlı Mob Oylamasının sonuçlarına bir sonraki canlı mob olarak Armadilloları tanıtarak yanıt verdi. Bu dost canlısı yaratıklar, tehdit edildiklerinde bir topa dönüşmek ve örümcek gözlerini tüketmek gibi benzersiz davranışlar sergiliyor.

Oyuncular, yaratıkları fırçalayarak Armadillo zırhının parçaları olan yongaları toplayabilirler. Bu yongalar, başta Kurtlar olmak üzere diğer evcil hayvanlar için zırh yapımında kullanılabilir ve ek bir koruma katmanı sağlıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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