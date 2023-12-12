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MKE Ankaragücü Başkanı Hakemi Darp Etti, Tüm Ligler Ertelendi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkanı Hakemi Darp Etti, Tüm Ligler Ertelendi

MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakemi darp etmesi sonucu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü Başkanı Hakemi Darp Etti, Tüm Ligler Ertelendi
12.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:31
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Geçtiğimiz saatlerde oynanan MKE Ankaragücü – Ç. Rizespor maçının hemen ardından futbol dünyasını adeta şoke eden bir olay yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşanan olay sonrası tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türkiye'de tüm ligleri erteledik

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sahaya atlayan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i saha içinde darp etti. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan Meler'in yüzünün fotoğrafı sosyal medyada adeta gündem olurken, TFF cephesinden konuyla ilgili çok sert açıklamalar geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saldırıyı gerçekleştirenlere çok sert ifadeler kullanırken, olay nedeniyle Türkiye'deki tüm liglerin ertelendiğini duyurdu. Bunun yanı sıra sorumlu kulüp ve yöneticilerini en ağır şekilde cezalandırılacaklarını söyleyen Büyükekşi, bu hareketin sadece bir futbol hakemine değil, tüm Türk futbolu paydaşlarına yapıldığını dile getirdi.

TFF Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak! İşte stadyum ve tarihi!

KAMUOYUNA DUYURULUR pic.twitter.com/GiNeRiTBM6

— TFF (@TFF_Org) December 11, 2023

Fanatik tarafından aktarılan bilgilere göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle;

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır.

Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde… Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık! TFF olarak tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik"

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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