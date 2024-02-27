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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinden biri daha geçtiğimiz günlerde ilk testini tamamladı. Milli Muharip Uçak KAAN geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşunu yaptı ve göklerle buluştu. Uçuşun ardından herkes MMU KAAN'ın boyutlarını sorguladı. Zira uçak bir F-35'e kıyasla oldukça büyük. Peki bu bir tasarım hatası mı yoksa olması gereken şey mi? İşte MMU KAAN tasarımı ve detayları…

MMU KAAN F-35'ten daha mı büyük? İşte MMU KAAN tasarımı!

Milli Muharip Uçak KAAN geçtiğimiz günlerde ilk uçuş testini tamamladı. Başarılı bir kalkış ve inişin ardından büyük beğeni toplayan uçak ilk kez tam anlamıyla tasarımını da göstermiş oldu. Gelen ilk tepkiler arasında "F-35'ten daha mı büyük?", "Gereğinden daha büyük olmamış mı?" gibi ifadeler yer aldı. Peki bu iddialar ne kadar doğru?

Öncelikle "MMU KAAN mı daha büyük yoksa F-35 mi daha büyük?" sorusuna cevap vererek başlayalım. Evet MMU KAAN, F-35'ten daha büyük. Her iki uçağı da sizler için boyut olarak kıyasladığımız bir tablo hazırladık. İşte tablonun detayları: