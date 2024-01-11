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Monster, CES 2024'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı - Son Dakika
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Monster, CES 2024'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı

Türkiye'nin önde gelen oyuncu notebook ve aksesuar üreticisi Monster, Las Vegas'ta düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) 2024'te yeni ürünlerini tanıttı. Markanın en dikkat çeken ürünü ilk defa görücüye çıkan ekran kartı modelleri oldu. Monster, güçlü ve performans odaklı cihazlarıyla tanınan bir marka olarak CES 2024'te bir dizi yeni ürününü Intel iş birliğiyle duyurdu. Tanıtılan ürünler arasında 14.nesil işlemci mimarisi, yapay zeka teknolojisi ve birinci sınıf ekran kartları bulunuyor. Monster ekran kartı modelleri arasında Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB yer alıyor. Bu ekran kartları, oyunlarda 2K çözünürlükte akıcı bir deneyim sunarken aynı zamanda iş için de tercih edilebilir. Monster Notebook ayrıca, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Monster Notebook'un kurucusu ve CEO'su İlhan Yılmaz, markalarının ilk ekran kartını tanıtmaktan heyecan duyduklarını ve Amerika pazarına 2024 yılında girmeyi planladıklarını belirtti.

Monster, CES 2024\'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı
11.01.2024 - 00:29,
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Türkiye'nin önde gelen oyuncu notebook ve aksesuar üreticisi Monster, Las Vegas'ta düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) 2024'te yeni ürünlerini tanıttı. Markanın en dikkat çeken ürünü ilk defa görücüye çıkan ekran kartı modelleri oldu. İşte Monster ekran kartı modelleri ve diğer tanıttığı cihazlar…

Monster ekran kartı modelleri tanıtıldı! İşte satış tarihi

Monster, güçlü ve performans odaklı cihazlarıyla tanınan bir marka olarak CES 2024'te bir dizi yeni ürününü Intel iş birliğiyle duyurdu. Tanıtılan ürünler arasında 14.nesil işlemci mimarisi, yapay zeka teknolojisi ve birinci sınıf ekran kartları bulunuyor.

Monster, CES 2024'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı

Öne çıkan ürünlerden başında CES 2024'te ilk defa sergilenen Monster ekran kartı oldu. Şirketin Intel iş birliğiyle tanıttığı ekran kartları, Intel ARC serisinden Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB oldu.

Hem oyun hem de iş için isteyenlere: Windows 11'li Monster!

Bu ekran kartlarının Intel tarafından duyurulan ilk versiyonları ile yazılım güncellemeleri sonrasında günümüzdeki hali arasında devasa bir fark bulunuyor. Öyle ki Intel'in sunduğu güncellemeler, kat be kat performans artışı sağlamayı başardı.

Monster'ın ürettiği versiyonlar ise oyunlarda 2K çözünürlükte akıcı bir deneyim sunabiliyor. Bu kartlar, Intel XeSS teknolojisini kullanırken, aynı zamanda görüntü işleme sürelerini kısaltan XMX teknolojisine de sahip. Dolayısıyla yalnızca oyun değil, iş için de tercih edilebilir. Nitekim 2024 içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Monster, CES 2024'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı

Monster Notebook ayrıca, 14.nesil Intel Core Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemci mimarisine sahip, yapay zeka teknolojisiyle desteklenen yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Bu ürünler de içerik üreticileri için tasarlanmış ince ve hafif tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Monster Notebook'un kurucusu ve CEO'su İlhan Yılmaz, CES 2024'te markalarının ilk ekran kartını tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, 23 yıllık tecrübesi ve Ar-Ge çalışmalarının ürünlere yoğun ilgi çektiğini vurguladı. Yılmaz ayrıca, Monster Notebook'un global bir teknoloji markası olma hedefine vurgu yaparak, Amerika pazarına da 2024 yılında girmeyi planladıklarını söyledi.

Monster, CES 2024'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Intel, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Monster, CES 2024'te yeni ekran kartı modellerini tanıttı - Son Dakika


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