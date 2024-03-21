Monster Notebook\'lar Windows\'ta Copilot ile kullanıcıların yanında!

Windows 11 işletim sistemine sahip Monster Notebook'lar, teknolojinin en yeni nimetlerinden biriyle geliyor: Windows'ta Copilot. Bu sayede kullanıcıların günlük ve profesyonel yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.
Monster notebooklar Windows'ta Copilot ile yanınızda!
Sadece konuşarak ya da yazarak iletişim kurabileceğiniz bu asistan sayesinde araştırmalarınızı hızlandırabilir, iş yükünüzü hafifletebilir ve oyunlarda stratejileriniz üzerine tavsiyeler alabilirsiniz. Zira masaüstünüzden doğrudan iletişim kurarak bilgisayarınızdaki sorulara hızla cevap bulmanıza yardımcı oluyor.
Ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza olanak tanıyor ve bu sayede zamandan tasarruf ederek gününüzü daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Oyunlar konusunda da özel tavsiyeler alabilir ve örneğin hangi stratejinin hangi oyunda daha etkili olduğunu öğrenebilirsiniz.
Alışveriş yapmadan önce, birden çok web sitesinden istediğiniz bilgilere ulaşabilir, en iyi ürünü en uygun fiyata bulabilirsiniz. Sosyal medya gönderileri, doğum günü davetiyeleri veya okul projeleri için yaratıcı içerikler hazırlamak da Windows'ta Copilot'un sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.
Eğer ailece bir tatil planlıyorsanız, otel seçeneklerinden, uçak biletlerine, gezilecek yerlere kadar tüm planı sizin için hazırlıyor. Yeni bir araç almayı düşünüyorsanız, Windows'ta Copilot araçların karşılaştırmalı analizlerini yapıyor ve avantajlı özellikleri sunuyor.
Monster Notebook da sunduğu Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi ile kullanıcılarına değer verdiğini gösteriyor. Bu hizmet sayesinde, kullanıcılar cihazlarını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor ve cihazlarının performansını ilk günkü gibi koruyabiliyorlar.
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Ordu'nun Altınordu ilçesine kazandırılan İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aşkın Tören, üreten nesiller için güçlü altyapıların yaygınlaştırılacağını belirtti.
Apple CEO'su Tim Cook, Shanghai'da yaptığı ziyaret sırasında şirketin Çin pazarına olan bağlılığını vurguladı. Cook, Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ve yeşil ve akıllı üretim alanlarında çalışacaklarını belirtti. Apple, Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor.
Apple ve Epic Games arasındaki dava sonucunda Apple çoğu konuda haklı bulunmasına rağmen üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kaldı. Epic Games ise Apple'ın istediği üçüncü taraf kesintilerini haksız buldu ve temyize başvurdu. Microsoft, Meta, X ve Tinder'ın sahibi Match Group da Epic Games'e destek verdi.
Ubisoft'un yapay zeka tarafından oluşturulan NPC diyalogları, oyunların daha da sıkıcı hale gelmesine neden olacağı endişelerini doğruluyor. Ubisoft, yapay zeka ile üretilen NPC diyaloglarını tanıttı ve bu duyuru pek çok kişinin eleştirisine neden oldu. Eleştiriler, oyunların sanat ve kişisel hikayeler anlatmak yerine bilgisayar tarafından oluşturulmuş diyaloglarla dolu olmaması gerektiğini vurguluyor. Ubisoft'un bu yapay zeka NPC modeli, oyun dünyasında teknolojinin sınırlarını zorluyor ve dijital etkileşimlerin geleceğine yönelik tartışmaları ateşliyor.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Civi 4'ün Pro modeli, Leica Summilux kamera kurulumuyla gelecek. F/1.63 lens ve 50 MP OmniVision Light Fusion 800 sensörüyle düşük ışıkta başarılı çekimler yapabilecek olan telefon, yüksek kontrastlı ortamlarda ayrıntılı fotoğraflar sunacak. Ayrıca, gelişmiş renkler, ayrıntılar ve gece fotoğrafçılığı için optimize edilmiş çekim modları ve görüntü işleme desteği de sunacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilen Civi 4 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekrana ve 12 bit renk derinliğine de sahip olacak.
Epic Games Store, dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olmasına rağmen mobil mağazası bulunmuyordu. Ancak son gelişmelere göre Epic Games Store mobil uygulaması hem iOS hem de Android için yayınlanacak. Şirket, mobil mağazasında geliştiricilere yüzde 12 oranında komisyon verecek ve bu da Steam'e göre daha yüksek bir ödeme anlamına geliyor.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda, tarımsal atık olan kenevir sapından pelet ve briket yakıt üretildi. Ziraat mühendisi Mahmut Dok, kenevir atıklarının yüksek ısı değeri ve az kül bırakmasıyla öne çıktığını belirtti. Ayrıca, meyve ağaçlarının budama atıkları ve fındık zurufu da yakıt olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu tespit edildi. Karadeniz bölgesinde kenevirin önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve Bölüm Başkanı Mustafa Acar, kenevirin farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, deepfake içeriklerin tespiti için yapay zekanın tek umutları olduğunu söyledi. Deepfake videoların evrensel bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunan Şeker, deepfake karşıtı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deepfake tehdidine karşı hükümetler ya da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen kamuya açık araçların oluşturulması gerektiğini belirtti. Şeker, deepfake karşıtı teknolojiler için yapay zeka teknolojisinin üretilmesinin en iyi yol olduğunu ifade etti.
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görev yapan Dr. Numan Ertuğrul Babaroğlu, süneyle mücadele için geliştirilen yapay zeka destekli tahmin uyarı sisteminin yüzde 99,6 oranında başarılı olduğunu ifade etti. Sistem, sünenin salgın yapma olasılığını, salgının şiddetini ve ilaçlama zamanını tahmin ederek çiftçilere bildiriyor. Tarım 5.0 ile sistemin daha da geliştirileceği belirtildi.
Apple CEO'su Tim Cook, Çin pazarına olan bağlılığını vurgulayarak, Çinli tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ve yeşil ve akıllı üretim alanlarında çalışacaklarını belirtti. Shanghai'da açılacak yeni Apple mağazası, şirketin dünya genelindeki ikinci en büyük perakende mağazası olacak. Apple, Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor ve uygulamalı araştırma laboratuvarını genişletecek ve yeni bir laboratuvar kuracak.
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