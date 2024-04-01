Motorola, önceki yıllarda akıllı telefon pazarının önde gelen markalarından biriydi. Ancak zaman geçtikçe diğer üreticiler öne geçti. Motorola ise eski günlerine geri dönebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda Motorola Edge 50 Pro modelini tanıtacak. Son olarak merakla beklenen cihaz için önemli bir sızıntı yaşandı. Öyle ki Motorola Edge 50 Pro fiyatı ortaya çıktı.
Motorola Edge 50 Pro fiyatı ne kadar olacak?
Motorola Edge 50 Pro modeli, 3 Nisan'da Hindistan'da piyasaya sürülecek. Akabinde küresel olarak da satışa sunulması planlanıyor. Resmi tanıtım için geri sayım başlamışken markanın web sitesinde cihaz ile ilgili açılmış bir web sayfası sızdırıldı.
Bu web sayfasına baktığımızda akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun 864 euro fiyatına sahip olacağını görüyoruz. Bu, yüzde 100 oranından biraz fazla vergiler ile birlikte 61 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabii modelin Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyelim.
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Daha önce sızan bilgilere göre Motorola Edge 50 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda pOLED ekranla gelecek. 1,5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 144 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca 2000 nit tepe parlaklık sunacak.
Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci; bir adet 2.8 GHz hızında Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz hızında A720 ve üç adet 1.9 GHz hızında Cortex-A520 olmak üzere toplamda 8 çekirdekten oluşuyor. Son olarak Motorola Edge 50 Pro'nun Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışacağı ve 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olacağı da şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer alıyor.
Beklenen Motorola Edge 50 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;
1,5K çözünürlük 144 Hz yenileme hızı 2000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 İşletim Sistemi: Android 14Özçekim Kamerası: 50 Megapiksel Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini gecikmeli olarak Galaxy cihazlara yayınlamaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan duyuruya göre Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini iki giriş seviye modele yayınladı. Son derece önemli güvenlik düzeltmeleriyle gelen yeni güncelleme, şimdi Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı. Mart ayının başından itibaren yayınlanan güvenlik güncellemesi, sonunda iki giriş seviye modele daha yayınlanmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri One UI 6.1 güncellemesini alırken, Asya ve Avrupa'nın belli bölgelerinde Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G, Mart 2024 güncellemesini almaya başladı. Galaxy A04e modeli A042FXXS6DXC4 yazılım versiyonu ile güncellemeyi alırken, Afganistan, Mısır, Fiji, Endonezya, Irak, İsrail, Kazakistan, Kenya, Lübnan, Fas, Yeni Zelanda, Türkiye, ve birçok Asya ülkesinde güncelleme indirilebilir durumda. Galaxy A13 5G modeli için yeni güncelleme A136BXXS6DXC3 yazılım versiyonu ile yayınlanıyor. Birçok önemli güvenlik açığı düzeltmeleri içeren Samsung Mart güncellemesi, bu model için de Avusturya, Mısır, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ve Asya ülkelerinde yayınlandı. Duyurulara göre 44 adet güvenlik açığı düzeltmesi içeren Mart 2024 güvenlik güncellemesi, herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Eğer siz de güncellemeyi indirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncelleme bölümüne gelebilir ve buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayarak güncellemeyi telefonunuza kurabilirsiniz. Peki, sizin Galaxy telefonunuz Mart güvenlik güncellemesini aldı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çinli bir şirket olan Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, uçan spor otomobil Aircar'ın teknolojisini ve üretim ile kullanım haklarını satın aldı. Aircar, 160 beygir gücündeki motoruyla Bratislava ile Klein Vision firmasının merkezi arasındaki 90 kilometrelik mesafeyi 35 dakikada uçarak kat edebiliyor. Çin, bu teknolojiyi kullanarak ulaşımı dönüştürebilir, turizmi teşvik edebilir, inovasyon ve teknoloji liderliğini güçlendirebilir, acil durum ve kurtarma operasyonlarında kullanabilir ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirebilir. Samsung, yarı iletken sektöründe yaşanan zorluklara ve çip kıtlığı sırasında artan talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletme planları yapıyor. Bu planlar doğrultusunda Samsung, yarı iletken üretim süreçlerindeki büyük su ihtiyacını karşılamak amacıyla atık suyu yeniden kullanmayı hedefliyor. Günlük olarak 400 milyon litre atık suyu arıtarak endüstriyel kullanım için uygun hale getirecek olan Samsung, sürdürülebilir üretim konusunda önemli bir adım atmış olacak. LinkedIn, TikTok tarzı dikey videoların yer aldığı yeni bir video akış özelliğini test ediyor. Bu özellik henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, son günlerde kullanıcılar ve şirketler tarafından fark edildi. Kullanıcılar, TikTok veya Instagram Reels gibi, dikey olarak kaydırarak klipler arasında geçiş yapabilecekler. LinkedIn'in bu yeni özelliği, profesyonel iş insanları ve düşünce liderleri için kullanıma sunulacaktır. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın mart ayında gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, 721 internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Bu siteler arasında yasa dışı bahis oynatan 601 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 111 internet sitesi ve dolandırıcılık yapan 9 internet sitesi bulunuyor. Ayrıca, 19 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 26 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Singapur'da yetkililer, Balefire adı verilen 3.0 versiyonu bir yapay zeka sistemini kullanarak sigara içenleri tespit etmeye başladı. Bu sistem, özellikle sigara içmenin yasak olduğu alanlarda, sigara içen bireyleri gözlemliyor. Balefire, kişileri sigara içerken tespit ettiğinde, gerçek zamanlı olarak yerel yasal yetkililere bildirimde bulunuyor, böylece yetkililer hızla müdahale edebiliyor. Balefire'in geliştiricisi Pye Sone Kyaw'a göre, bu yapay zeka sistemi, sigara içme yasağının olduğu bölgelerde sigara içenleri tespit etmek için oluşturuldu. Yanlış yerde sigara içme durumunda 148 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor ve dava durumunda bu miktar beş katına çıkabiliyor. Balefire, daha etkili tespit için kişilerin kafa özelliklerine odaklanarak, gözlem süresince kişileri sürekli takip edebiliyor. Bu sistem Türkiye'ye gelir mi? Balefire gibi yapay zeka tabanlı gözetleme sistemlerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, Türkiye'nin teknolojik kabiliyetleri, yasal düzenlemeleri ve kamu politikaları ile yakından ilgili. Eğer Türkiye, halk sağlığı ve yasal düzenlemeleri desteklemek için benzer teknolojilere yatırım yapma konusunda istekli ve hazırsa, bu tür sistemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünmek mümkün. Ancak bu, sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda etik, yasal ve toplumsal faktörleri de içeren karmaşık bir karar sürecini gerektiriyor. Bu teknolojinin insanların özel hayatına müdahale boyutu Avrupa'da tartışma konusu olabilir, çünkü Avrupa'da, soruşturma önlemlerinin derinliğinin, ihlalin ciddiyetiyle orantılı olması gerektiği bir ilke bulunuyor. Sizce yapay zeka ile sigara içenlere ceza yazılması, gizlilik ve gözetleme konularında yeni tartışmalara yol açabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Discord uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren reklam göstermeye başlayacak. Yeni reklam tekniği olan Sponsored Quests ile kullanıcılara ödüller verilecek. Bu karar, uygulamanın gelirini artırma çabasından kaynaklanıyor. Ancak, reklamların kullanıcıları rahatsız etme ihtimali eleştiriliyor. Discord yönetimi, reklam özelliğini kapatabileceğini belirtti ancak bu seçeneğin herkes tarafından kullanılıp kullanılamayacağı belirsiz. Discord'un maddi ihtiyaçları nedeniyle bu kararı aldığı düşünülüyor. 2023'te yeni elektrikli otomobilini duyuran Polestar, Kuzey Amerika'daki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Polestar 4, dikkat çeken tasarımı ve özgün özellikleriyle büyük ilgi gördü. Arka cam yerine kameralar ve gömülü ekran kullanılan araç, geniş bir kabin sunarken fiyatıyla da dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 56 bin dolar olan Polestar 4, elektrikli otomobiller arasında daha ulaşılabilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Son dönemin çok konuşulan markalarından Samsung, yeni One UI 6.1 güncellemesi kapsamında yeniden OLED ekran koruması sunmaya başlıyor. Birçok kullanıcı telefon ekranında çeşitli yanıklar oluştuğunu sık sık gündeme getirince, şirket yönetimi oldukça hızlı bir kararla bu korumayı tekrar getirdi. Samsung'un bu kararı çok daha önce vermesi beklenmesine rağmen, çeşitli optimizasyon sorunlarının bunu geciktirdiği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar… Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran yanması sorununu engelleyecek! Fakat One UI 6.1 güncellemesi sadece akıllı telefonları değil, tabletleri de kapsayacak. Bir önceki nesil olan Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, daha önce görülmemiş yeni yapay zeka fonksiyonları ve eskisine göre çok daha akıcı animasyon geçişleri sunuyor. Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan güncellemenin, uzun vadede şirketin piyasa değerine de oldukça olumlu bir etki yapması bekleniyor. Yeni OLED ekran koruması kapsamında, cihaz kullanıcı arayüzündeki bazı öğeleri belirli zaman aralıklarında hareket ettiriyor. Böylelikle simgeler sürekli aynı yerde kalmamış oluyor ve ekran yanıklarının önüne geçiliyor. Şu an için Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için teyit edilen bu yeniliğin, diğer birçok Samsung cihaza da zaman içinde gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz. Samsung'dan Bixby'ye dev güncelleme! ChatGPT rakibi olabilir Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu son güncellemesi iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Google, Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldı ve kullanıcılarına aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini YouTube Music'e taşıma süresi tanıdı. Podcast yayınları 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacak ve Podcasts uygulamasına erişim mümkün olmayacak. Bu hamle, Google'ın Podcast sektöründe daha büyük bir oyuncu olma hedefini destekleyebilir.
ÖzelliklerAçıklamaEkran6,7 inç – pOLED
1,5K çözünürlük
144 Hz yenileme hızı
2000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 İşletim Sistemi: Android 14Özçekim Kamerası: 50 Megapiksel
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini gecikmeli olarak Galaxy cihazlara yayınlamaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan duyuruya göre Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini iki giriş seviye modele yayınladı. Son derece önemli güvenlik düzeltmeleriyle gelen yeni güncelleme, şimdi Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı. Mart ayının başından itibaren yayınlanan güvenlik güncellemesi, sonunda iki giriş seviye modele daha yayınlanmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri One UI 6.1 güncellemesini alırken, Asya ve Avrupa'nın belli bölgelerinde Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G, Mart 2024 güncellemesini almaya başladı. Galaxy A04e modeli A042FXXS6DXC4 yazılım versiyonu ile güncellemeyi alırken, Afganistan, Mısır, Fiji, Endonezya, Irak, İsrail, Kazakistan, Kenya, Lübnan, Fas, Yeni Zelanda, Türkiye, ve birçok Asya ülkesinde güncelleme indirilebilir durumda. Galaxy A13 5G modeli için yeni güncelleme A136BXXS6DXC3 yazılım versiyonu ile yayınlanıyor. Birçok önemli güvenlik açığı düzeltmeleri içeren Samsung Mart güncellemesi, bu model için de Avusturya, Mısır, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ve Asya ülkelerinde yayınlandı. Duyurulara göre 44 adet güvenlik açığı düzeltmesi içeren Mart 2024 güvenlik güncellemesi, herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Eğer siz de güncellemeyi indirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncelleme bölümüne gelebilir ve buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayarak güncellemeyi telefonunuza kurabilirsiniz. Peki, sizin Galaxy telefonunuz Mart güvenlik güncellemesini aldı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Çinli bir şirket olan Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, uçan spor otomobil Aircar'ın teknolojisini ve üretim ile kullanım haklarını satın aldı. Aircar, 160 beygir gücündeki motoruyla Bratislava ile Klein Vision firmasının merkezi arasındaki 90 kilometrelik mesafeyi 35 dakikada uçarak kat edebiliyor. Çin, bu teknolojiyi kullanarak ulaşımı dönüştürebilir, turizmi teşvik edebilir, inovasyon ve teknoloji liderliğini güçlendirebilir, acil durum ve kurtarma operasyonlarında kullanabilir ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirebilir.
Samsung, yarı iletken sektöründe yaşanan zorluklara ve çip kıtlığı sırasında artan talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletme planları yapıyor. Bu planlar doğrultusunda Samsung, yarı iletken üretim süreçlerindeki büyük su ihtiyacını karşılamak amacıyla atık suyu yeniden kullanmayı hedefliyor. Günlük olarak 400 milyon litre atık suyu arıtarak endüstriyel kullanım için uygun hale getirecek olan Samsung, sürdürülebilir üretim konusunda önemli bir adım atmış olacak.
LinkedIn, TikTok tarzı dikey videoların yer aldığı yeni bir video akış özelliğini test ediyor. Bu özellik henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, son günlerde kullanıcılar ve şirketler tarafından fark edildi. Kullanıcılar, TikTok veya Instagram Reels gibi, dikey olarak kaydırarak klipler arasında geçiş yapabilecekler. LinkedIn'in bu yeni özelliği, profesyonel iş insanları ve düşünce liderleri için kullanıma sunulacaktır.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın mart ayında gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, 721 internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Bu siteler arasında yasa dışı bahis oynatan 601 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 111 internet sitesi ve dolandırıcılık yapan 9 internet sitesi bulunuyor. Ayrıca, 19 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 26 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Singapur'da yetkililer, Balefire adı verilen 3.0 versiyonu bir yapay zeka sistemini kullanarak sigara içenleri tespit etmeye başladı. Bu sistem, özellikle sigara içmenin yasak olduğu alanlarda, sigara içen bireyleri gözlemliyor. Balefire, kişileri sigara içerken tespit ettiğinde, gerçek zamanlı olarak yerel yasal yetkililere bildirimde bulunuyor, böylece yetkililer hızla müdahale edebiliyor. Balefire'in geliştiricisi Pye Sone Kyaw'a göre, bu yapay zeka sistemi, sigara içme yasağının olduğu bölgelerde sigara içenleri tespit etmek için oluşturuldu. Yanlış yerde sigara içme durumunda 148 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor ve dava durumunda bu miktar beş katına çıkabiliyor. Balefire, daha etkili tespit için kişilerin kafa özelliklerine odaklanarak, gözlem süresince kişileri sürekli takip edebiliyor. Bu sistem Türkiye'ye gelir mi? Balefire gibi yapay zeka tabanlı gözetleme sistemlerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, Türkiye'nin teknolojik kabiliyetleri, yasal düzenlemeleri ve kamu politikaları ile yakından ilgili. Eğer Türkiye, halk sağlığı ve yasal düzenlemeleri desteklemek için benzer teknolojilere yatırım yapma konusunda istekli ve hazırsa, bu tür sistemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünmek mümkün. Ancak bu, sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda etik, yasal ve toplumsal faktörleri de içeren karmaşık bir karar sürecini gerektiriyor. Bu teknolojinin insanların özel hayatına müdahale boyutu Avrupa'da tartışma konusu olabilir, çünkü Avrupa'da, soruşturma önlemlerinin derinliğinin, ihlalin ciddiyetiyle orantılı olması gerektiği bir ilke bulunuyor. Sizce yapay zeka ile sigara içenlere ceza yazılması, gizlilik ve gözetleme konularında yeni tartışmalara yol açabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Discord uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren reklam göstermeye başlayacak. Yeni reklam tekniği olan Sponsored Quests ile kullanıcılara ödüller verilecek. Bu karar, uygulamanın gelirini artırma çabasından kaynaklanıyor. Ancak, reklamların kullanıcıları rahatsız etme ihtimali eleştiriliyor. Discord yönetimi, reklam özelliğini kapatabileceğini belirtti ancak bu seçeneğin herkes tarafından kullanılıp kullanılamayacağı belirsiz. Discord'un maddi ihtiyaçları nedeniyle bu kararı aldığı düşünülüyor.
2023'te yeni elektrikli otomobilini duyuran Polestar, Kuzey Amerika'daki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Polestar 4, dikkat çeken tasarımı ve özgün özellikleriyle büyük ilgi gördü. Arka cam yerine kameralar ve gömülü ekran kullanılan araç, geniş bir kabin sunarken fiyatıyla da dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 56 bin dolar olan Polestar 4, elektrikli otomobiller arasında daha ulaşılabilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Son dönemin çok konuşulan markalarından Samsung, yeni One UI 6.1 güncellemesi kapsamında yeniden OLED ekran koruması sunmaya başlıyor. Birçok kullanıcı telefon ekranında çeşitli yanıklar oluştuğunu sık sık gündeme getirince, şirket yönetimi oldukça hızlı bir kararla bu korumayı tekrar getirdi. Samsung'un bu kararı çok daha önce vermesi beklenmesine rağmen, çeşitli optimizasyon sorunlarının bunu geciktirdiği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar… Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran yanması sorununu engelleyecek! Fakat One UI 6.1 güncellemesi sadece akıllı telefonları değil, tabletleri de kapsayacak. Bir önceki nesil olan Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, daha önce görülmemiş yeni yapay zeka fonksiyonları ve eskisine göre çok daha akıcı animasyon geçişleri sunuyor. Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan güncellemenin, uzun vadede şirketin piyasa değerine de oldukça olumlu bir etki yapması bekleniyor. Yeni OLED ekran koruması kapsamında, cihaz kullanıcı arayüzündeki bazı öğeleri belirli zaman aralıklarında hareket ettiriyor. Böylelikle simgeler sürekli aynı yerde kalmamış oluyor ve ekran yanıklarının önüne geçiliyor. Şu an için Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için teyit edilen bu yeniliğin, diğer birçok Samsung cihaza da zaman içinde gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz. Samsung'dan Bixby'ye dev güncelleme! ChatGPT rakibi olabilir Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu son güncellemesi iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Google, Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldı ve kullanıcılarına aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini YouTube Music'e taşıma süresi tanıdı. Podcast yayınları 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacak ve Podcasts uygulamasına erişim mümkün olmayacak. Bu hamle, Google'ın Podcast sektöründe daha büyük bir oyuncu olma hedefini destekleyebilir.
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