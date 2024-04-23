Mozilla, WhatsApp\'ın dezenformasyonla mücadelede yetersiz olduğunu belirtti

Teknoloji

Mozilla, WhatsApp'ın, platformun yanlış bilgi yayılmasını önleme konusunda yeterli adımları atmadığını belirterek eleştiride bulundu. Dünya genelinde 64 ülkede yaklaşık 4 milyar insanın 2024'te seçimlere gitmesi beklenirken Mozilla, küresel seçimler öncesinde WhatsApp'ın dezenformasyonla daha fazla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Mozilla, seçim öncesinde dezenformasyonla mücadele için WhatsApp'a çağrıda bulundu

Mozilla, Facebook, X (Twitter), Instagram ve TikTok gibi büyük platformların, Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uygunluklarını artırdığını, ancak WhatsApp'ın kapalı bir mesajlaşma platformu olması nedeniyle aynı düzeyde şeffaflık sağlamadığını belirtiyor.

Araştırmalara göre, Meta'nın yüzde 90'ı Facebook ve Instagram'a odaklanan güvenlik taahhütleri, WhatsApp için yetersiz kalıyor. Mozilla'nın eleştirileri arasında, WhatsApp'ın viral içeriklerde dezenformasyon uyarıları eklemesi ve kullanıcıların mesajları yaymadan önce durup düşünmelerini teşvik etmesi gerektiği yer alıyor.

Mozilla, WhatsApp'ın topluluk ve yayın özelliklerinin, binlerce kişiye aynı anda mesaj göndermeyi kolaylaştırdığı için siyasi dezenformasyonu yayma potansiyeli taşıdığı konusunda uyarıyor. WhatsApp, şifrelenmiş doğası nedeniyle platformda dolaşan içeriği denetlemenin zor olduğunu savunuyor.

WhatsApp'ta metin tabanlı durum güncellemeleri yolda!

Bu da, platformun içerik kontrolü konusundaki sorumluluğunu sınırlandırıyor. Mozilla, özellikle kapalı platformların dezenformasyonun yayılmasında önemli rol oynayabileceğine dikkat çekti. Araştırmacılar, platformda dolaşan içerikleri izlemek için inovatif yöntemler geliştirmeye çalışıyor, ancak şifreleme nedeniyle bu tür çalışmaların kapsamı sınırlı kalıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.