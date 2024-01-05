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MSI, CES 2024'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı - Son Dakika
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MSI, CES 2024'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı

MSI, CES 2024 etkinliğinde tanıtacağı el tipi oyun konsolu için teaser bir video paylaştı. Dragon temalı konsolun Intel işlemciyle gelebileceği düşünülüyor. MSI'ın yeni oyun konsolu hakkında daha fazla bilgi CES 2024'te ortaya çıkacak.

MSI, CES 2024\'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı
05.01.2024 - 18:29,
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CES 2024'e kısa bir süre kala teknoloji şirketleri, etkinlikte tanıtacakları ürünlerin teaser videolarını paylaşmaya başladı. Oyun bilgisayarı alanında güçlü bir konumda bulunan MSI da resmi X ve Instagram hesabından şirketin ilk el tipi oyun konsoluna ait kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Steam Deck ve Asus ROG Ally'e rakip olacak olan el oyun bilgisayarına gelin yakından bakalım.

MSI el tipi oyun bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor!

MSI, ilk taşınabilir oyun konsolu için X ve Instagram hesabında bir tanıtım videosu yayınladı. Dragon (Ejderha) temalı yeni el tipi oyun konsolu CES 2024'te tanıtılacak. Kısa videoda cihaz hakkında bazı detaylar görüldü. Bununla birlikte paylaşımın altına Intel'den yorum gelmesi, el tipi oyun bilgisayarının Intel Meteor Lake işlemci ile gelebileceğini akıllara getirdi.

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.#MSIxCES2024 #RGB #Gaming pic.twitter.com/W9mp2cDo9w

— MSI Gaming (@msigaming) January 4, 2024

Intel Gaming'in resmi X hesabı MSI'ın teaser videosuna yanıt verdi. Şimdiye kadar çoğu el tipi oyun konsolunda AMD işlemcileri kullanıldı. Ancak Intel'in MSI'ın teaser videosuna yanıt vermesi, yeni el bilgisayarının Intel işlemciden güç alacağını gösteriyor.

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Bu arada Intel'in kısa bir süre önce güçlü Meteor Lake grafiklerine sahip, temel düzeyde ışın izleme özelliğine sahip ve en yeni oyunları oynayabilen Core Ultra işlemcilerini piyasaya sürdüğünü de hatırlatalım.

MSI, CES 2024'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı

Bununla birlikte, X'de donanımların sızıntı görsellerini paylaşan @wxnod hesabı da MSI'ın yeni el tipi oyun konsolunun görsellerini paylaştı. Hem MSI'ın paylaştığı video da hem de sızdırılan görselde şirketin Ejderha temasını kullandığı görülüyor. Ayrıca el konsolunun Asus ROG Ally'nin tasarımına benzediğini de söyleyebiliriz.

MSI, CES 2024'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı

Muhtemelen MSI'ın yakında tanıtacağı oyun konsolu, Microsoft'un son zamanlarda el bilgisayarları için daha uygun olacak şekilde ayarladığı Windows 11'i çalıştıracak. Ancak Windows 11 hala el tipi oyun konsolları için tam optimize edilmediği için MSI özel bir yazılım da kullanabilir.

MSI, CES 2024'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı

MSI'ın el tipi oyun konsolu hakkında şimdilik bilinenler bunlar. Cihaz hakkında tüm bilgiler CES 2024'te ortaya çıkacak. MSI'ın bu yeni oyun makinesi hakkında sizlerin düşüncesi neler?

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: MSI, CES 2024'te Tanıtılacak El Tipi Oyun Konsolunu Paylaştı - Son Dakika
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