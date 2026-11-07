Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yapay zekâlı şoför takibini başlattı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yapay zekâlı şoför takibini başlattı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yapay zekâlı şoför takibini başlattı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yapay zekâlı şoför takibini başlattı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği artırmak için yapay zeka destekli Şoför Anlık Takip Sistemi'ni devreye aldı. Sistem, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile yorgunluk ve uyku belirtilerini tespit edip şoförü ve merkezi uyarıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla yapay zeka destekli Şoför Anlık Takip Sistemini hayata geçirdi. Uygulamayla sürücülerin emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve uyku belirtileri yolculuk sırasında tespit ediliyor. Devreye alınan Şoför Anlık Takip Sistemi ile sürücü davranışlarının yolculuk sırasında izlenmesi ve muhtemel tehlikelerin erken aşamada belirlenmesi amaçlanıyor.

Yapay zeka sürücü davranışlarını analiz ediyor

Uygulama; emniyet kemeri takılmaması, sigara ve cep telefonu kullanımı, yorgunluk, dikkat kaybı ve uyku belirtileri gibi trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ediyor. Böylece denetimler yalnızca sonradan yapılan kontrollerle sınırlı kalmayıp, yolculuk devam ederken de sürücü davranışları takip edilebiliyor.

Tehlikeli durumlarda sürücü ve merkez uyarılıyor

Olumsuz bir durum belirlendiğinde hem şoföre hem de ilgili kontrol merkezine uyarı iletiliyor. Böylece gerekli müdahalenin gecikmeden yapılması ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın trafik güvenliği ve insan yaşamına verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu uygulamada ulaşımda tüm yolcularımızın daha güvenli, daha iyi bir seyahat etmeleri için şoförlerimizin trafik kazalarını engellemek amacıyla uyku, esneme gibi sebeplerde anında bildirimler merkezimize düşmekte. Şoförlerimizi anlık olarak ikaz edip trafik kazalarının önlenmesini amaçlamaktayız. Muğla'mızda daha güvenli ve kaliteli ulaşım için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu ulaşımda güvenliğin yalnızca araçların teknik yeterliliğiyle sınırlı olmadığını belirterek, toplu taşıma hizmetinin her gün binlerce vatandaşın can güvenliğini emanet ettiği önemli bir kamu hizmeti olduğunu açıkladı. Başkan Aras, sürüş sırasında oluşabilecek dikkatsizlikleri, yorgunluğu ve riskli davranışları önceden fark etmek, gerekli tedbirleri zamanında almak zorunda olduklarını, hayata geçirdikleri sistemle hem şoförlerin çalışma şartlarını daha yakından takip edecek, hem de yolcuların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacaklarını açıkladı.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiCep TelefonuYapay ZekaTeknolojiGüncelSon Dakika

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