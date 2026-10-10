NASA\'da 2 kritik açığı bildiren Ayvalıklı genç, Microsoft\'tan 6 bin 500 dolar kazandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden genç siber güvenlik araştırmacısı Basri Akkaya, dünyanın en önemli kurumlarının internet sistemlerindeki güvenlik açıklarını ortaya çıkararak dikkat çekici bir başarıya imza attı. "realkage" adıyla çalışmalarını sürdüren Akkaya; NASA, Microsoft ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kurumun sistemlerindeki açıkları tespit etti. Kurumlara bildirdiği açıklar nedeniyle teşekkür belgeleri ve ödüller aldı.

Kamuoyunda "etik hacker" olarak bilinen siber güvenlik araştırmacılarından Basri Akkaya'nın en dikkat çekici başarısı NASA'da oldu.

Akkaya, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın sistemlerinde, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilecek iki kritik açık tespit etti.

Açıkları kullanmak yerine NASA'ya bildiren Akkaya'nın buldukları kurum tarafından kabul edildi ve genç araştırmacı NASA'nın güvenlik programında onurlandırıldı.

NASA'dan resmi teşekkür mektubu

NASA, 7 Ekim 2026 tarihli ve Basri Akkaya adına hazırlanan resmi mektupla genç araştırmacıya teşekkür etti.

Mektupta Akkaya'nın tespitlerinin NASA'nın daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarından haberdar olmasını sağladığı ve kurumun bilgilerinin korunmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

NASA'nın üst düzey bilgi güvenliği yöneticisi Kelvin Taylor imzasını taşıyan mektupta, Akkaya'nın siber güvenlik alanındaki bilgi ve yeteneği de takdir edildi.

Mıcrosoft'tan 6 bin 500 dolar ödül

Akkaya'nın bir başka önemli başarısı ise dünya teknoloji devi Microsoft'ta gerçekleşti.

Microsoft sistemlerinde iki ayrı güvenlik açığı bulan genç araştırmacı, bunlardan biri için 2 bin 500 dolar, diğer bulgusu için ise 4 bin dolar ödül kazandı.

Böylece Microsoft'un Akkaya'ya verdiği ödülün toplamı 6 bin 500 dolara ulaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da teşekkür etti

Akkaya, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı FEMA'nın internet sistemlerinde de önemli bir güvenlik açığı tespit etti.

Yaptığı bildirim sonrasında adı kurumun başarılı güvenlik araştırmacılarının yer aldığı Onur Listesi'ne girerken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kendisine resmi teşekkür mektubu gönderildi.

Mektupta Akkaya'nın, güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmadan önce ortaya çıkarılmasına ve ABD'nin kritik sistemlerinin korunmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Avrupa'da da başarıya imza attı

Ayvalıklı genç araştırmacının başarıları bunlarla da sınırlı kalmadı.

Norveç'teki Oslo Üniversitesi ve Hollanda'daki Twente Üniversitesi sistemlerinde güvenlik açıkları bulan Akkaya, yaptığı bildirimler nedeniyle teşekkür ve Onur Listesi kayıtları aldı.

Akkaya ayrıca ASUS ve Arçelik gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra Goce Delev Üniversitesi, KomşuKomşu ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir okulun sistemlerinde tespit ettiği güvenlik açıklarını da ilgili kurumlara bildirdi.

Kötü niyetli hackerlardan önce buluyor

Basri Akkaya'nın yaptığı çalışmaların klasik anlamdaki "hackleme" faaliyetlerinden önemli bir farkı bulunuyor.

Akkaya, kurumların izin verdiği güvenlik programları kapsamında sistemlerdeki açıkları araştırıyor. Bulduğu açıkları kullanarak zarar vermek yerine doğrudan ilgili kuruma bildiriyor. Kurum da açığı kapatarak kötü niyetli kişilerin bundan yararlanmasının önüne geçiyor.

Bu tür araştırmacılar dünyada "etik hacker" ya da "beyaz şapkalı hacker" olarak tanımlanıyor.

NASA'dan Microsoft'a, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Avrupa üniversitelerine kadar uzanan başarılarıyla dikkat çeken Ayvalıklı Basri Akkaya, siber güvenlik alanında uluslararası çapta ses getiren çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.