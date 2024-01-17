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NASA, Peregrine Uzay Aracının Dünya Atmosferinde Yanacağını Duyurdu - Son Dakika
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NASA, Peregrine Uzay Aracının Dünya Atmosferinde Yanacağını Duyurdu

NASA, Peregrine uzay aracının 18 Ocak Perşembe günü Dünya atmosferinde yanarak yok olacağını duyurdu. Uzay aracının yakıt sızıntısı sorunu nedeniyle Ay yüzeyine ulaşamadığı belirtildi. Ancak uzay aracını tasarlayan şirket Astrobotic, yakıt sızıntısının azalmasıyla uzay aracının beklenenden daha uzun süre çalışır durumda olduğunu açıkladı.

NASA, Peregrine Uzay Aracının Dünya Atmosferinde Yanacağını Duyurdu
17.01.2024 - 18:30,  Güncelleme: 18:34
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Uzay misyonlarını kontrol etmek için yer görevlerine göre oldukça zordur. Bunun için uzay ajansları ve uzay şirketleri uzay ortamı şartlarını oluşturarak testler yaparlar. En kötü senaryoyu bile uyarlamaya çalışsalar da bazen işler umdukları gibi gitmeyebilir. NASA kötü haberi duyurdu. Ne yazık ki Peregrine uzay aracı 18 Ocak Perşembe günü Dünya atmosferinde yanacak. İşte detaylar…

Peregrine uzay aracı Dünya atmosferinde yanarak yok olacak!

Birçok başarısız misyonun denemesinin ardından Dünya yörüngesi uzay çöpleri ile dolu. Neyse ki bu sefer korkulan olmayacak. Peregrine uzay aracı bu çöplerden birine dönüşmeyecek. NASA konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Uzay ajansı, yaklaşık bir depolama alanı büyüklüğündeki Peregrine uzay aracının yanmasının herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını açıkladı.

Peki bu misyon neden başarısız oldu? NASA en son Apollo görevinde Ay'a ayak basmıştı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra ABD yeniden Ay'a tekrar ayak basmayı planlıyor. Bunun için çalışmalar başlattı. Peregrine uzay aracı bu misyonun bir parçasıydı. Uzay aracı 8 Ocak'ta fırlatıldı. Ancak kısa bir süre sonra yakıt sızıntısı sorunu ile karşı karşıya kaldı. Ne yazık ki bu sorun, uzay aracının Ay yüzeyine ulaşmasını engelledi.

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Bununla birlikte, uzay aracını tasarlayan şirket Astrobotic, bu durumun tam olarak başarısızlık olarak nitelendirmiyor. Çünkü şirket uzay aracını, yakıt sızıntısının biraz da olsa azalması nedeniyle beklenenden çok daha uzun süre çalışır durumda olmayı başardı.

Astrobotic CEO'su John Thornton geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Ekibimizin bu misyonla başardıklarından çok gurur duyuyorum. Pazartesi günkü itiş anomalisinden sonra uzay aracını kurtarmak ve işletmek için muazzam zorlukların üstesinden gelen görev kontrol ekibimizin kahramanca çabalarına ilk elden tanık olmak büyük bir onur. Bu görev bize şimdiden çok şey öğretti. Ayrıca Ay'a yapılacak bir sonraki görevimizin yumuşak iniş gerçekleştireceğine dair bana büyük bir güven verdi."

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji NASA, Peregrine Uzay Aracının Dünya Atmosferinde Yanacağını Duyurdu - Son Dakika


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