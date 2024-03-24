NATO İnovasyon Hızlandırıcısı Ağına Türkiye'den 8 Yeni Üye Katıldı - Son Dakika
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Teknoloji

NATO İnovasyon Hızlandırıcısı Ağına Türkiye'den 8 Yeni Üye Katıldı

NATO İnovasyon Hızlandırıcısı Ağına Türkiye\'den 8 Yeni Üye Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'nun inovasyon hızlandırıcısı ağına Türkiye'den 8 yeni üye daha katıldığını duyurdu. Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaşmış oldu. DIANA programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere hibe desteği sağlarken, danışmanlık, yatırımcı ağlarına ulaşım, hızlandırma ve test merkezlerine ücretsiz erişim gibi hizmetler sunmaktadır.

24.03.2024 08:32  Güncelleme: 08:35
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'nun inovasyon hızlandırıcısı ağına Türkiye'den 8 yeni üye daha katıldığını X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. Peki inovasyon hızlandırıcısı ağı nedir?

NATO inovasyon hızlandırıcısı ağına Türkiye'den 8 yeni üye daha katıldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ulusal eşgüdümlü olarak yürütülen NATO Hızlandırma Programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağına Türkiye'den 8 yeni merkezin daha katıldığını duyurdu. Bu sayede ülkenin ağda yer alan test merkezi sayısının 10'a ulaşmış olduğu söylendi.

NATO İnovasyon Hızlandırıcısı Ağına Türkiye'den 8 Yeni Üye Katıldı

Dokuz ileri teknoloji alanında sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren, şirketlere 300.000 Avro'ya kadar hibe desteği sağlayan bu DIANA Programı'nın ayrıca danışmanlık, yatırımcı ağlarına ulaşım, hızlandırma ve test merkezlerine ücretsiz erişim, NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim gibi hizmetler sunduğu da belirtildi.

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Programın 2023 yılında açılan pilot çağrılarında desteklenmeye hak kazanan 44 firma içerisinde 2 Türk firma da yer almıştı. DIANA Hızlandırma Programına seçilen şirketlerin teknolojilerini geliştirebilecekleri, test edebilecekleri ve doğrulayabilecekleri alt yapılara sahip 10'u Türkiye'de olmak üzere 182 Test Merkezine ücretsiz erişim imkanı sağlayabilecekleri vurgulandı.

Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı Programının Türkiye'deki Test Merkezleri ise şöyle:

TÜBİTAK BİLGEM

TÜBİTAK SAGE

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Biyolojik Kimyasal Test Merkezi

KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu

ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler Merkezi (MEMS)

ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (GÜNAM)

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi

BİAS Mühendislik

Türkiye'nin teknoloji altyapısı ve kabiliyetlerine yaptığımız yatırımların getirilerini uluslararası arenada da görüyoruz.

Ulusal eşgüdümü Bakanlığımızca yürütülen NATO Hızlandırma Programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağına Türkiye'den 8 yeni merkez daha katıldı. Böylece… pic.twitter.com/ZgWHNZPRMc

— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 19, 2024

Tüm bu açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu ifadeleri de kullanarak projeyi destekledi.

"Türkiye'nin teknoloji altyapısı ve kabiliyetlerine yaptığımız yatırımların getirilerini uluslararası arenada da görüyoruz. Ulusal eşgüdümü Bakanlığımızca yürütülen NATO Hızlandırma Programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağına Türkiye'den 8 yeni merkez daha katıldı.

Böylece ülkemizin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı. DIANA programı dokuz ileri teknoloji alanında çift kullanım (sivil ve askeri) amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300.000 Avro'ya kadar hibe desteği sağlıyor.

Ayrıca, danışmanlık, geniş bir yatırımcı ağına ulaşım, hızlandırma ve test merkezlerine ücretsiz erişim, ürün test imkanları, NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkanı sunuyor. Programın 2023 yılında açılan pilot çağrılarında desteklenmeye hak kazanan 44 firma içerisinde 2 Türk firmamız da yer aldı. DIANA Hızlandırma Programına seçilen şirketler teknolojilerini geliştirebilecekleri, test edebilecekleri ve doğrulayabilecekleri alt yapılara sahip 10'u ülkemizde yer alan 182 Test Merkezine ücretsiz erişim imkanı elde ediyor.

Bu ağda Türkiye'den daha çok merkezinin yer alması sayesinde programın uygulamasında ülkemizin etkinliği artacak, desteklerden daha çok şirketimiz faydalanırken, programa seçilen şirketler ülkemizdeki test merkezlerini kullanabilecekler."

Peki inovasyon hızlandırıcısı ağı nedir?

İnovasyon hızlandırıcısı ağı yani DIANA programı büyük veri, yapay zeka, otonomi, kuantum, biyoteknolojiler ve insan gelişimi, hipersonik, enerji ve itki, yeni malzemeler ve gelişmiş üretim ve uzay olmak üzere dokuz teknoloji alanında sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere hibe desteği sağlayan NATO'nun yürüttüğü bir programdır.

Kaynak: Shiftdelete

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NATO İnovasyon Hızlandırıcısı Ağına Türkiye'den 8 Yeni Üye Katıldı - Son Dakika

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