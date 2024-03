NBA 2K24, Game Pass\'e Geliyor!

Teknoloji

Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. Gelin çıkış tarihine birlikte bakalım!

NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak

NBA 2K24, hem konsol hem de bulut üzerinden Game Pass aracılığıyla erişilebilir olacak. 2K'nın popüler basketbol serisinin en son oyunu olan 2K24, ilk olarak Eylül 2023'te piyasaya sürülmüştü. Yani sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak.

hope you've been practicing those layups NBA 2K24 is coming March 11 pic.twitter.com/bKasWh7yUR — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 8, 2024

Oyun 7 milyondan fazla kopya sattı, ancak bu rakam, ana şirket Take-Two'nun beklentilerinin altında kaldı. Bu durumun Game Pass'e gelip gelmemesiyle bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. Her durumda Take-Two'nun oyunu Game Pass abonelerine açarak, oyunun daha fazla insana ulaşmasına ve daha fazla oyun içi satışlardan gelir elde etmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Take-Two, yeni oyunları için Game Pass gibi hizmetlere inanmadığını, ancak oyunlarını çıktığında değil de sıra sıra bu hizmete getirmeyi düşüneceğini belirtti. Görünüşe göre bu planın ilk adımı NBA 2K24 oldu.

Xbox Game Pass Mart 2024 oyunları açıklandı!

Mart ayı, Game Pass için oldukça yoğun bir ay olacak. NBA 2K24'ün yanı sıra 12 Mart'ta SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, 13 Mart'ta Control'un Ultimate Edition'ı, 14 Mart'ta No More Heroes 3 ve 19 Mart'ta MLB The Show 24 de kütüphaneye ekleniyor.

