Nebşehir'de Yer Altı Veri Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nebşehir'de Yer Altı Veri Merkezi Kuruluyor

Nebşehir\'de Yer Altı Veri Merkezi Kuruluyor
12.06.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Nevşehir'de 1 milyar liralık yatırım ile dijital veri merkezi inşa ediyor.

Türkiye'de afet ve olağanüstü durumlarda dijital altyapının güçlendirilmesi için Nevşehir'de yer altı veri merkezi inşa edilecek.

Konya merkezli teknoloji şirketinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle Nevşehir'de yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçireceği Allturko Yer Altı Veri Merkezi, kurum ve kuruluşların dijital verilerini güvenli şekilde saklanmasına katkı sağlayacak.

Uluslararası standartlara uygun inşa edilecek merkez, depreme dayanıklı modüler yapısı, yedekli enerji sistemleri, gelişmiş siber güvenlik çözümleriyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak.

Yer altı konumu sayesinde doğal koruma sağlayacak, 27 metre derinlikte inşa edilecek tesis, enerji verimliliği, güvenlik ve iş sürekliliği avantajıyla öne çıkıyor.

Türkiye'nin dijital egemenliğine katkı sunmayı hedefliyor

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kalın, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan afet ve savaşların dijital altyapının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Olağanüstü süreçlerin veri kayıplarına neden olduğuna dikkati çeken Kalın, bunun hem kurumlar hem de vatandaşlar açısından önemli sorunlara yol açabildiğini dile getirdi.

Kalın, kurulması planlanan veri merkezinin Türkiye'nin dijital egemenliğine katkı sunacağını vurgulayarak, projenin, kurumların kritik bilgilerinin güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir altyapılarda saklanabilmesi amacıyla geliştirildiğini kaydetti.

Avrupa ve ABD'de mağara veya yer altı yapılarında faaliyet gösteren veri merkezlerinin bulunduğunu anlatan Kalın, Türkiye ve yakın coğrafyada benzer ölçekte bir tesisin bulunmadığını dile getirdi.

Kalın, "Konumu, dünyada nadir işlenebilir altyapıya sahip olmasından kaynaklı Nevşehir bölgesini seçtik. Türkiye'de kurum ve kuruluşların hafızasını yer altında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin hafızası Orhun Yazıtları ile bugüne geldi. Bizim de görevimiz gelecek nesillere bu verileri iletebilmek." diye konuştu.

Yıl içinde inşaatı başlayacak

Projenin ilk fazında 2 megavat kapasiteye sahip, 20 odalı ve yaklaşık 200 kabinlik bir alanın oluşturulmasının planlandığını aktaran Kalın, ikinci aşamada kapasitenin 5 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İlk faz için planlanan kapasitenin önemli bölümüne yönelik iyi niyet protokollerinin şimdiden oluşturulduğunu, yerli ve yabancı kurumların projeye ilgi gösterdiğini anlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Birinci kısım 2 megavatlık 20 odalı, 200 kabinlik bir alan. Buradaki alanların büyük kısmı taleplerle dolmuş durumda. Bir oda yaklaşık 10 kurumun verisini çok rahat saklayacak kapasitede. Enerji tüketimi ve diğer avantajları için bu, yer altında inşa ediliyor. 20 milyon dolarlık bir yatırımla projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'de ilk olacak. Projemiz yerin 27 metre altında, 3 kat ve 3 ayrı koridordan oluşuyor."

Projenin Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkeleri gibi geniş bir coğrafyaya hizmet verebilecek kapasitede tasarlandığının altını çizen Kalın, ilerleyen süreçte benzer yatırımları yurt dışına taşımayı planladıklarını bildirdi.

Planlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kalın, 2026 yılı içinde inşaat sürecine geçilmesinin ve yaklaşık 28 ay içinde tesisin hizmet vermeye başlamasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Nevşehir, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nebşehir'de Yer Altı Veri Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemile Çiğdem Başabela Cemile Çiğdem Başabela:
    çok iyi bir gelişme bu türkiye de böyle alt yapılara ihtiyacı var avrupa da var ama biz geç kalıyoz hep derler ki türkiye gelişmiş ülke değil ya işte böyle yatırımlar da önemlisi yeterli mi diye soruyorum yani 1 milyar lira yeterlimi bizim için 0 0 Yanıtla
  • Münever Yenilmez Münever Yenilmez:
    aynı şey başka projlerde de söylenmişti işin sonunda hiç bişey olmadı ya 0 0 Yanıtla
  • Merih Baytar Merih Baytar:
    güzel bir adım ama bekliyoruz bakalım ne olacak yani inşallah işe yarar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: Nebşehir'de Yer Altı Veri Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.