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Netflix, Godzilla vs. Kong'u kütüphanesinden kaldırıyor - Son Dakika
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Netflix, Godzilla vs. Kong'u kütüphanesinden kaldırıyor

Netflix, dünyanın en popüler dijital akış sağlayıcısı olarak DVD'lerin geride bırakıldığı dönemde hızla yükseliş gösterdi. Bu yükselişi sürdürebilmek isteyen şirket, içerik kütüphanesini sürekli genişletirken, bazen popüler yapımlar kaldırılabiliyor. Son olarak en sevilen filmler arasında yer alan 'Godzilla vs. Kong' da Netflix seyircilerine veda eden yapımlar listesine dahil oluyor. Netflix, Warner Bros. Pictures'ın dağıtımcılığını yaptığı Godzilla vs. Kong filmini 28 Aralık itibariyle kütüphaneden kaldırıyor. Yani bu tarihten sonra izlemek artık mümkün olmayacak. Şirketin bu içeriği kaldırma nedeni ise bilinmiyor. Yapımcı firma ile yapılan telif anlaşmanın sona erdiği tahmin ediliyor.

Netflix, Godzilla vs. Kong\'u kütüphanesinden kaldırıyor
13.12.2023 - 09:13,  Güncelleme: 09:15
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Netflix, dünyanın en popüler dijital akış sağlayıcısı olarak DVD'lerin geride bırakıldığı dönemde hızla yükseliş gösterdi. Bu yükselişi sürdürebilmek isteyen şirket, içerik kütüphanesini sürekli genişletirken, bazen popüler yapımlar kaldırılabiliyor. Son olarak en sevilen filmler arasında yer alan "Godzilla vs. Kong" da Netflix seyircilerine veda eden yapımlar listesine dahil oluyor.

Sevilen canavar filmi Netflix kütüphanesinden kaldırılıyor

Netflix, yakın zamanda birçok popüler dizi ve filmi kütüphanesinden çıkardı. Şirketin bu adımları, sinema severler arasında eleştirilere yol açtı ve bu platform için abone kaybına yol açtı. Tabii yeni kazanılan abone sayısı, kaybedilenden daha fazla oluyor.

Netflix, Godzilla vs. Kong'u kütüphanesinden kaldırıyor

Netflix, Warner Bros. Pictures'ın dağıtımcılığını yaptığı Godzilla vs. Kong filmini 28 Aralık itibariyle kütüphaneden kaldırıyor. Yani bu tarihten sonra izlemek artık mümkün olmayacak. Şirketin bu içeriği kaldırma nedeni ise bilinmiyor. Yapımcı firma ile yapılan telif anlaşmanın sona erdiği tahmin ediliyor.

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Godzilla vs. Kong

Devasa boyutlarda yaratıklar olan Godzilla ve King Kong'un karşı karşıya geldiği Godzilla vs. Kong filmi, bu iki yaratığın büyük kavgasını anlatıyor. Söz konusu yapımın yönetmenliğini Adam Wingard üstleniyorken, senaristleri ise Eric Pearson ve Max Borenstein.

Netflix, popüler yapımları kütüphanesinden kaldırsa da yepyeni içerikler ile adından söz ettiriyor. Dijital akış platformuna yakın zamanda eklenen bazı dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;

İçerikDizi/ FilmTarihBlockersFilm1 AralıkBoyz n the HoodFilm1 AralıkBurlesqueFilm1 AralıkÇelik AdamFilm1 AralıkBatman v. Superman: Adaletin ŞafağıFilm1 AralıkSuicide Squad: Gerçek KötülerFilm1 AralıkWonder WomanFilm1 AralıkJustice LeagueDizi1 AralıkShazam! 6 GüçFilm1 AralıkBirds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)Film1 AralıkWonder Woman: 1984Film1 AralıkDC League of Super-PetsFilm1 AralıkThe BatmanFilm1 AralıkShazam! Fury of the GodsFilm1 Aralık

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix üzerinden Godzilla vs. Kong filmini izlemiş miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Netflix, Godzilla vs. Kong'u kütüphanesinden kaldırıyor - Son Dakika


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