Niğde'de akıllı şehirler ve kentsel yenilikçilik masaya yatırıldı

21.04.2026 23:00  Güncelleme: 23:07
Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı, akıllı şehirler ve kentsel yenilikçilik temalarıyla yerel yönetimlerin dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele aldı. Uzmanlar, şehirlerin teknoloji odaklı dönüşüm süreçlerini ve uluslararası iş birliklerinin önemini vurguladı.

Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Kentsel Yenilikçilik" temasıyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ikinci gününde, akıllı şehirler ve kentsel yenilikçilik başlıkları kapsamlı oturumlarla ele alındı.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, yerel yönetimlerde dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi şehir uygulamaları uzman isimler tarafından değerlendirildi. Günün ilk oturumu "Kentsel Yenilikçilik ve Akıllı Şehirler: Yerel Yönetimlerde Yeni Dönem" başlığıyla düzenlendi.

Gebze Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, kentlerin teknoloji odaklı dönüşüm süreçleri ve kentsel mobilite stratejileri konuşuldu. Panelde konuşan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Avrasya Bölge Ofisi Müdürü Dr. Feyzullah Gündoğdu, ulaşım sistemlerinde entegrasyonun önemine dikkat çekti. Cities Forum Kurucu Ortağı Dr. Zeina Nazer ise şehirlerin veri temelli yönetim anlayışına geçişinin gerekliliğini vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Serra Önal yerel yönetimlerde uluslararası iş birliklerinin önemine değinirken, Amman Büyükşehir Belediyesi temsilcisi çevrim içi katılım sağlayarak deneyim paylaşımında bulundu. CyberWhiz Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Büyüktopçu da akıllı şehir uygulamalarında siber güvenliğin kritik rolüne dikkat çekti.

Programın ikinci bölümünde ise "Kentsel Yenilikçilik, Girişimcilik: Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Boyutları" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Akademi Direktörü Hülya Alper'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, sürdürülebilir kentsel gelişim çok boyutlu olarak ele alındı. İrbid Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Programlar ve Geliştirme Direktörü Leila Yousef çevrim içi katılım sağlayarak yerel kalkınmada uluslararası projelerin etkisini anlattı. UN-Habitat Kıdemli Ekonomisti Dr. Kyle Farell, şehir ekonomilerinde dirençlilik ve kapsayıcılık konularına değindi. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Portföyü Lideri Dr. Sukaina Al-Nasrawi de çevrim içi bağlanarak bölgesel ölçekte sürdürülebilir şehir politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal yerel yönetimlerin uluslararası ağlardaki rolüne dikkat çekerken, Al Dahrieh Belediyesi Genel Müdürü Ahmed Qisiya ise yerel düzeyde uygulanan yenilikçi projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantı boyunca, şehirlerin geleceğini şekillendiren akıllı teknolojiler, girişimcilik ekosistemi ve çevresel sürdürülebilirlik konuları detaylı şekilde ele alınırken, farklı ülkelerden katılan yerel yönetim temsilcileri arasında deneyim paylaşımı da sağlandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

