 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu ve Süperşarj İstasyonunu Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu ve Süperşarj İstasyonunu Tanıttı

Çin'in öncü elektrikli araç üreticilerinden Nio, Nio Day etkinliğinde 4. nesil batarya değiştirme istasyonunu ve 640 kW DC süperşarj istasyonunu tanıttı. Yeni batarya değiştirme istasyonu, 23 batarya bölmesiyle birlikte geliyor ve günde 480 araca hizmet sunabiliyor. Ayrıca, Nio'nun yeni şarj istasyonu, 800 V elektrikli araçları yalnızca 12 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebilme kapasitesine sahip.

Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu ve Süperşarj İstasyonunu Tanıttı
07.01.2024 - 16:29,
Abone Ol

Çin'in öncü elektrikli araç üreticilerinden Nio, Nio Day etkinliğinde 4. nesil batarya değiştirme istasyonunu ve 640 kW DC süperşarj istasyonunu tanıttı. Bunun yanı sıra 2024 hedefleriyle birlikte önemli bir taahhütte bulundu.

Nio, yeni 4. nesil batarya değiştirme istasyonunu tanıttı

Yeni tanıtılan batarya değiştirme istasyonu, 23 batarya bölmesiyle birlikte geliyor. Ek olarak günde 480 araca hizmet sunabiliyor. Şirket, bu yeni istasyon ile hizmet süresinde yüzde 22 azalma ve araç sahiplerine daha hızlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu ve Süperşarj İstasyonunu Tanıttı

Dört adet NVIDIA Orin X çipi ve altı ultra geniş açılı LiDAR sensör kullanan bu istasyonlar, 1.016 Tops'lik hesaplama gücü sunuyor. Bu da çeşitli boyutlardaki batarya paketlerine uyum sağlama yeteneği ile diğer markalara ait elektrikli araçlar tarafından da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Nio, bu istasyonlara 60 metrekarelik bir fotovoltaik sistem ekleyerek her istasyon başına yılda yaklaşık 18.000 kWh elektrik tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Çin'de ilk kurulum ise Nisan 2024'te başlayacak. Şuan ise üçüncü nesil batarya değiştirme istasyonu kullanımda.

Sonuçlara bakacak olursak etkili performans gösterdiği kesin. Ayrıca üçüncü nesil istasyon 21 adet pil paketi depolama kapasitesine sahip ve önceki nesline göre hizmet kapasitesini yüzde 30 artırmış durumda.

3. nesil istasyonda araçlar yalnızca 2 dakika 30 saniye içinde pil değişimi yapabiliyor ve önceki nesilden yüzde 20 daha hızlı hizmet alıyorlar. Yeni tanıtılan 4. nesil istasyondan farklı olarak iki adet LiDAR sensörü ve iki adet NVIDIA Orin çipi ile geliyor. Toplamda ise 508 Tops hesaplama gücü sunuyor.

Xiaomi CEO'su otomobilin ilk görüntüsünü paylaştı!

4. nesil yeni süperşarj cihazı ise 640 kW'lık güce, 765 Amper akıma ve 1.000 V'luk bir voltaj çıkışına sahip. Sıvı soğutmalı şarj kablosu ise sadece 2,4 kg ağırlığında ve sektörün en hafifi olma unvanına sahip.

Bunun yanı sıra Nio'nun yeni şarj istasyonu, 800 V elektrikli araçları yalnızca 12 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj ediyor. 400 V modelleri ise 20 dakika gibi bir sürede yüzde 10'dan yine yüzde 80'e kadar şarj edebilme kapasitesine sahip.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu ve Süperşarj İstasyonunu Tanıttı - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu ve Süperşarj İstasyonunu Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement