NISAR Uydusu Uzaya Fırlatıldı

ABD ve Hindistan işbirliğiyle geliştirilen kara ve buzullardaki en küçük kaymaları tespit edebilecek "NISAR" isimli haritalama uydusu fırlatıldı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) açıklamasına göre, "NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar" isimli uydu, Hindistan'dan uzaya gönderildi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) işbirliğiyle tasarlanan uydu, Satish Dhawan Uzay Merkezinden yerel saatle 17.10'da başarıyla fırlatıldı.

Dünyanın 747 kilometre yukarısına konumlanacak NISAR, ABD ve Hindistan'dan farklı radarları gece gündüz çalıştırarak olağanüstü durumlara dair veri toplayacak.

Yeryüzünün 3 boyutlu dinamik görüntüsünü "benzeri görülmemiş ayrıntılarla" üretebilecek uydu, doğal afetlere yönelik erken uyarı ve rapor sağlayabilecek.

12 günde iki kez tarama

NISAR, "L-bant" sistemiyle toprak nemi, orman biyokütlesi ile kara ve buz yüzeyleri hareketlerini, S-bant sistemiyle tarım ve otlak ekosistemlerini gözlemleyebilecek.

Gezegenin donmuş yüzeylerindeki deformasyonları takip edecek uydu, dünya kabuğundaki değişimleri "bir santimetrenin kesirleri" seviyesinde hassasiyetle tespit edebilecek.

NISAR, diğer gözlem radarlarınca "nadiren kapsanan" kutup bölgeleri dahil "neredeyse tüm kara ve buzla kaplı yüzeyleri" 12 günde iki kez tarayacak.

Uydunun sağlayacağı veriler sayesinde iklim değişikliğinin etkileri ve hızı ile dünya geneli doğal kaynaklara yönelik tehlikeler önceden raporlanabilecek.

"Her zamankinden daha ayrıntılı"

ISRO Başkanı V. Narayanan, açıklamasında, NISAR'ın "güçlü kapasitelerinin" kara ve buz yüzeylerinin "her zamankinden daha ayrıntılı incelenmesini" sağlayacağını bildirdi.

NASA Bilim Görevi Müdürlüğü yetkilisi Nicky Fox ise NISAR'ın verilerinin "en kritik anlarda" sağlık, güvenlik ve altyapı açısından yardımcı olacağını bildirdi.

Dünyanın neredeyse tüm arazisinin birkaç kez taranmasını kapsayan NISAR projesinin yaklaşık 1,3 milyar dolarlık maliyete sahip olduğu bildirildi.