 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor

Cep telefonu döneminde fırtına gibi esen Nokia, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamamış ve adeta dibi görmüştü. Şirket, yeniden küllerinden doğma girişiminde bulunsa da henüz istediği başarıyı yakalayamadı. HMD çatısı altında çalışmalarına devam eden marka artık gözden çıkarmış gibi görünüyor. Nokia çatı şirketi HMD, kendi ismiyle tanıtacağı ilk telefonu için geri sayımda. Akıllı telefon dünyasına geçemeyen Nokia, 2013 yılında Microsoft'a satıldı. Burada da istediğini bulamayan marka, 2016 yılında HMD Global çatısı altına girdi. O dönemden bu yana ürettiği modellerle belirli bir kitleye ulaşsa da Apple, Samsung, Xiaomi gibi yıldız isimlerin arasına bir türlü giremedi. O günden bu yana HMD, Nokia isminde akıllı telefon üretimine devam etti. Orta ve alt segment modellerle sahne alan model artık gözden düşmeye başladı. HMD yıllar sonra Nokia ismini bir kenara bırakıp kendi adıyla bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Öte yandan beklenen HDM modeli hakkında çok fazla detay yok. Sızdırılan bilgilere bakılırsa cihaz, bütçe dostu orta segment bir model olacak. Arka panelin mat bir görüntü içinde olacağı ve dikdörtgen bir kamera adasına sahip olacağı belirtiliyor. Bu akıllı telefon, şirketin HMD ismiyle sahne aldığı ilk model değil. Geçtiğimiz yılın şubat ayında sahne alan Nokia C32, Afrika pazarı için çatı şirketinin ismiyle modifiye edilerek HMD M-Kopa X1 ismiyle satışa sunuldu. Ancak beklenen yeni model, tamamen HMD ismini kullanan ilk model olacak.

Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor
20.01.2024 - 12:31,
Abone Ol

Cep telefonu döneminde fırtına gibi esen Nokia, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamamış ve adeta dibi görmüştü. Şirket, yeniden küllerinden doğma girişiminde bulunsa da henüz istediği başarıyı yakalayamadı. HMD çatısı altında çalışmalarına devam eden marka artık gözden çıkarmış gibi görünüyor.

Nokia çatı şirketi HMD, kendi ismiyle tanıtacağı ilk telefonu için geri sayımda

Akıllı telefon dünyasına geçemeyen Nokia, 2013 yılında Microsoft'a satıldı. Burada da istediğini bulamayan marka, 2016 yılında HMD Global çatısı altına girdi. O dönemden bu yana ürettiği modellerle belirli bir kitleye ulaşsa da Apple, Samsung, Xiaomi gibi yıldız isimlerin arasına bir türlü giremedi.

Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor

O günden bu yana HMD, Nokia isminde akıllı telefon üretimine devam etti. Orta ve alt segment modellerle sahne alan model artık gözden düşmeye başladı. HMD yıllar sonra Nokia ismini bir kenara bırakıp kendi adıyla bir akıllı telefon piyasaya sürecek.

Nokia telefonlarının üreticisi HMD kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor!

Öte yandan beklenen HDM modeli hakkında çok fazla detay yok. Sızdırılan bilgilere bakılırsa cihaz, bütçe dostu orta segment bir model olacak. Arka panelin mat bir görüntü içinde olacağı ve dikdörtgen bir kamera adasına sahip olacağı belirtiliyor.

Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor

Bu akıllı telefon, şirketin HMD ismiyle sahne aldığı ilk model değil. Geçtiğimiz yılın şubat ayında sahne alan Nokia C32, Afrika pazarı için çatı şirketinin ismiyle modifiye edilerek HMD M-Kopa X1 ismiyle satışa sunuldu. Ancak beklenen yeni model, tamamen HMD ismini kullanan ilk model olacak.

İlk HMD modeline bir göz atalım;

HMD M-Kopa X1 özellikleri

İşlemci: UNISOC SC9863A Ekran: 6.5 inç, kavisli HD+ LCD ekranBellek ve depolama: 3GB RAM+64GB depolama/ 4GB RAM+128GB depolamaİşletim sistemi: Android 13Ön kamera: 8 megapikselArka kamera: 50 megapiksel + 2 megapikselBatarya: 5.000 mAh (10W hızlı şarj)

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

HMD Global, Microsoft, Fırtına, Nokia, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: Nokia, kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement