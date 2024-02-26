Nothing, önümüzdeki ay küresel lansmanı yapmayı planladığı Nothing Phone 2a için yeni bir video paylaştı. Bütçe dostu olarak piyasaya çıkması beklenen cihazın, resmi tasarımını gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Phone 2a'nın sızıntılarını doğrulamış oldu.
Nothing Phone 2a resmi tasarımı paylaşıldı
X'te paylaşılan reklam videosu, beyaz renkli Phone 2a'nın kutudan çıkarıldığı anı gösteriyor. Reklama göre Phone 2'ye benzer şeffaf bir arka yüze sahip olacak, ancak bazı önemli farklılıklar da bulunuyor. Phone 2'nin Glyph aydınlatma sistemi Phone 2a'da sadece üst kısımla sınırlı tutuluyor.
Öte yandan merkezde yer alan çift arka kamera modülünün etrafında üç LED ışık bulunuyor. Arka panel desenli bir tasarıma sahip, ancak her yerinde Glyph ışıkları bulunmuyor. Bu sadeleştirilmiş aydınlatma sistemi, Phone 2a'yı uygun fiyatlı hale getiriyor.
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Reklam videosu ayrıca Phone 2a ekranın düz olduğunu da doğruladı. İlk modellerden alıştığımız şekilde, ön taraftaki selfie kamerası ekrana gömülü olarak gelecek.
5 Mart'ta duyurulacak Nothing Phone (2a) modelinin fiyatı ve kilit teknik özellikleri lansman öncesi sızdırılmıştı. Buna göre telefonun temel varyantı 8 GB RAM ve 128 GB depolama olacak ve 349 eurodan satılacak.
Cihazın en üst versiyonu ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacak. Bunun fiyat etiketi ise 399 euro seviyelerinde olacak. Her iki versiyonda da beyaz ve siyah renk seçenekleri kullanıcılara sunulacak.
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone 2a'nın Resmi Tasarımı Paylaşıldı - Son Dakika
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