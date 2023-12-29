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Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı - Son Dakika
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Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Çinli üretici Nothing, uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Nothing Phone 2a modelinin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Telefon, 8 GB + 128 GB ve 12 GB + 256 GB varyantlarıyla gelecek ve fiyatı 400 eurodan başlayacak. OLED bir panelle donatılan telefon, 6,7 inçlik 1080 x 2412 FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca çift kamera sistemi ve güçlü bir işlemciye sahip olacak.

Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
29.12.2023 - 14:28,
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Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına merhaba diyen Nothing cephesinde ürün yelpazesini genişletilmesi için çalışmalar sürüyor. Çinli üretici bu kapsamda mevcut telefonlarına uygun fiyatlı bir alternatif olarak Nothing Phone 2a modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı sızdı!

Nothing Phone 2a fiyatı ve özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, yaklaşan Nothing Phone 2a modelinin fiyatını ve özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre telefon  8 GB + 128 GB ve 12 GB + 256 GB varyantlarıyla gelecek. Fiyatıysa 400 eurodan başlayacak. Öte yandan siyah ve beyaz renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Nothing Phone (2a)

8/128GB 12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model.

— Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

Nothing Phone 2a'da 6,7 inçlik 1080 x 2412 FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Dahası, standart modellerdeki delikli ekran tasarımı bunda da devam edecek.

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Kaynak akıllı telefonun yuvarlak bir kamera adasının içine yatay şekilde yerleştirilen çift kamera sistemine sahip olacağını iddia ediyor. Hatta bu kurulumda 50 Megapiksellik bir Samsung S5KGN9 ana ve şimdilik çözünürlüğü belli olmayan Samsung S5KJN1 ultra geniş açı sensörlerinin yer aldığı söyleniyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik Sony IMX615 selfie kamerasının kullanılması bekleniyor.

Cihaza güç verecek işlemci ise MediaTek Dimensity 7200 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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