Nvidia yönetim kurulu, evlilik dışı ilişkisiyle ilgili tartışmaların ardından 12 Kasım'da istifa eden CEO Jensen Huang'ı yeniden göreve getirdi.Nvidia'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararı oybirliğiyle aldı.Açıklamada, "Yönetim Kurulu, Jensen'ın Nvidia'yı yönetmek için doğru kişi olduğuna ve göreve geri dönmesinin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin çıkarına olduğuna inanmaktadır" dendi.Jensen Huang'ın açıklaması da Nvidia'nın internet sitesinde yayımlandı.Huang, "Yeni bir sanayi devriminin başlangıcında dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine yeniden liderlik etmek ve Nvidia'ya dönmek benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.Geçen hafta Nvidia, Jensen Huang'ın geri dönme ihtimalini kesin bir dille reddetmişti.Şirketin geçici CEO'su Colette Kressi Huang'ın skandala dönüşen ayrılışı sonrası ilk mali sonuçlarını açıklarken, yatırımcılara, "Bu işin üstesinden geliriz" demişti.Huang ise, biri Çin adına çalışan bir casus olduğundan şüphelenilen iki kadınla ilişkilerinin ortaya çıkması sonrası istifa etti.Nvidia'nın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Karar alma sürecinde yönetim kurulu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldı ve bu görüşler doğrultusunda Bay Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin herhangi bir ulusal güvenlik riski oluşturmadığından emin."Trump: O büyük bir vatanseverABD Başkanı Donald Trump da Huang'ın Nvidia'ya dönüşünü memnuniyetle karşılayarak bunun "doğru ve yerinde bir karar" olduğunu söyledi.Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Ülkenin, yalnızca şirketin değil Amerikan ekonomisinin de başarısı ve refahını güvence altına almak için Nvidia'da Jensen'ın liderliğine ihtiyacı var" dedi.Trump ayrıca ABD hükümetinin, Huang'ın dönüşünün ulusal güvenlik açısından "herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için hiçbir neden olmadığını" söyledi.Trump, Huang'ı "büyük bir vatansever ve ulusal hazine" olarak nitelendirdi.Elon Musk da Jensen Huang'ın yeniden Nvidia CEO'su olmasını "Hata düzeltildi" ifadesiyle yorumladı.Nvidia hisseleri, teknoloji şirketinin Jensen Huang'ı derhal geçerli olmak üzere yeniden genel müdür olarak göreve getirmesinin ardından %30 yükselişle açıldı.Huang'ın istifası sonrasında çip üreticisinin hisseleri de önemli ölçüde değer kaybetmişti.Nvidia hisselerindeki yükseliş, şirketin piyasa değerine yaklaşık 1 trilyon dolar eklerken borsaları da yukarı taşıdı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq erken işlemlerde %6,5 yükseldi.Teknoloji hisseleri genel olarak da Cuma günkü büyük düşüşlerin ardından toparlandı. Yükselişin önemli bölümü, Huang'ın dönüşü açıklanmadan önce piyasa öncesi işlemlerde başlamıştı.Microsoft ve Amazon hisseleri sabah erken saatlerdeki işlemlerde yaklaşık %4 yükselirken, Apple dahil diğer büyük teknoloji şirketleri daha sınırlı artışlar kaydetti ve %2'nin altında değer kazandı.Bununla birlikte diğer çip üreticileri daha büyük yükselişler yaşadı. Micron Technology %19 sıçradı, Intel hisseleri %14 yükseldi ve AMD yaklaşık %7 değer kazandı.Nvidia, yapay zeka (AI) patlamasının merkezindeki kilit şirketlerden biri ve ürettiği çipler sektör açısından kritik öneme sahip.Nvidia, yapay zeka alanındaki teknoloji için büyük önemdeki mikroçip pazarına hakim konumda.Dört trilyon dolar değerinde olan şirket, dünyanın teknoloji ve ekonomi devleri ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışının merkezinde yer alıyor.Huang, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yakın ilişkilerini sürdürerek, siyasi iktidarın merkezlerine benzeri görülmemiş bir erişim imkanına sahipti.Mesleğindeki olağanüstü yükselişi ona, "teknoloji dünyasının Taylor Swift'i" lakabını kazandırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre tahmini 145 milyar dolar bir servet biriktirmesini sağladı.1963'te Tayvan'da doğan Huang ve ailesi, o dokuz yaşındayken ABD'nin batı kıyısına taşındı. Oregon Eyalet Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu ve ardından Stanford Üniversitesi'nden aynı alanda yüksek lisans derecesi aldı.Üniversitede eşi Lori Mills ile tanıştı. İkili laboratuvar arkadaşıydı ve Huang'ın Nvidia'yı kurmasından sekiz yıl önce, 1985'te evlendiler.Madison ve Spencer adlı iki çocukları var ve ikisi de babalarının şirketinde üst düzey pozisyonlarda çalışıyor.