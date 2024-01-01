Ofisimizde Yılbaşı Hediye Çekilişi

Ofisimizde gelenek haline gelen Yılbaşı Hediye Çekilişi, bu yıl da heyecan ve neşe dolu bir etkinlik olarak gerçekleşti. 2023'ün zorluğunu geride bırakarak, birbirimize moral vermek ve yeni yıla pozitif enerjiyle başlamak adına bu etkinliği düzenledik.

Ofiste kime, ne hediye çıktı? Hediyeli video!

SDN 2024 Yılbaşı hediyelerimiz:

X-LEVEL PowerCharge 10.000 mAh Powerbank

X-LEVEL X-BeatTrueANC kablosuz kulaklık

X-LEVEL Milky Kameralı Akıllı Çocuk Saati

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Herkes, kura ile hediye alacağı kişiyi belirledi ve bu seçimin ardından hediyesini özenle hazırlayıp verdi. Ofis içindeki dostluk bağlarını güçlendirmek, birbirimizi daha yakından tanımak adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Ofisimizin neşeli çalışanları arasında hangi hediye kimin ellerine geçti, herkesin yüzünde oluşan heyecanla ortaya çıktı. Bazıları alışılmışın dışında sürprizler yaparken, bazıları da uzun süredir istenilen bir şeyi hediye etmenin mutluluğunu yaşadı.

Ofisimizin yeni yılı, birlikte yaşanan bu güzel anlarla ve umut dolu temennilerle karşılamak, geleceğe dair umutlarımızı tazelemek adına büyük önem taşıyor. Tek dileğimiz, 2024 ve sonrasında yaşanacak günlerin, bize mutluluk, başarı ve huzur getirmesi.

Bu çekiliş, sadece hediyelerin değil, birlikte geçirilen keyifli anların da hatırası olarak ofisimizde özel bir yer edindi. Yeni yıla umutla ve birlikte girmek, geçmişin olumsuzluklarını geride bırakarak daha güçlü adımlarla ilerlemek için bir fırsat sundu.

Yeni yıl, umutlarımızın ve dostluklarımızın yeşerdiği, başarıların arttığı ve sevginin çoğaldığı bir zaman olsun.