Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Yol Tespit Cihazı

Kırşehir'de 2 ortaokul öğrencisi, kara yollarında oluşan çukur ve çatlakları tespit eden yapay zeka destekli kameralı cihaz geliştirdi.

7. sınıf öğrencileri Kağan Doruk Şahin ve Mustafa Aybars Abalı, bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Aydın'ın danışmanlığında, Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'nde, "Yollarda Meydana Gelen Bozulmaların Tespit Edilmesine Yönelik Yapay Zeka Destekli Bir Araç Geliştirilmesi Projesi"ni hazırladı.

Bu kapsamda geliştirilen ve herhangi bir kara aracı ya da drona takılabilen, düşük maliyetli kameralı cihaz, gidilen yoldaki çukur ve çatlak gibi bozuklukları tespit ediyor.

Harita üzerinden konumunu belirleyip, geliştirilen yazılım sayesinde bozulma tür ve miktarını veri tabanına kaydeden cihaz, bunları analiz edip grafikle görselleştiriyor.

Bölge birinciliğinin ardından TÜBİTAK Türkiye finalinde "yazılım" alanında ikinci olan proje, patent desteği almaya da hak kazandı.

"200'ün üzerinde test yaptık"

Öğrencilerden Mustafa Aybars Abalı, AA muhabirine, yaşadıkları temel bir soruna çözüm ararken projenin ortaya çıktığını söyledi.

Bisiklet sürerken ve arabada giderken yollardaki çukur ve çatlaklardan rahatsız olduklarını belirten Abalı, "Nasıl çözebiliriz? diye düşündük ve aklımıza bu proje geldi. İlk başta ekipmanları, kameralı sistemin parçalarını temin ettik. O parçaları birleştirdik. Yapay zekayla entegre ettik ve başarıyla algılayıp, onu bize gösterebilmesi için bilgisayarda kodlarımızı yazdık. Sonra da gerçek testlerimiz ve görüntüler üzerine testlerimizi yaparak bunu bir cihaz haline getirdik." diye konuştu.

Çalışmayı şehir içiyle dışında deneyimlediklerini anlatan Abalı, "Testlerimizi yaparken çoğu insanın gözünden kaçan küçük "timsah çatlakları"nı, çukurları bile bu cihazın algılayabildiğini fark ettik. Ayrıca biz TÜBİTAK'ın Türkiye finallerine gitmeden önce bir belediye başkanı ile de görüşme yaparak, ondan bazı geri dönüşler aldık. Bize desteklenmesi gereken proje olduğunu ve eğer seri üretime geçerse alıp kamu araçlarında kullanmak istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Kağan Doruk Şahin de yapay zeka destekli yazılımın tespit çalışmasında uzun uğraş verdiklerini söyledi.

Farklı mesafeleri çok kez giderek bozuklukları doğru algılaması için test ettiklerini belirten Şahin, "Sonuç olarak 9 ay boyunca yaklaşık 200'ün üzerinde test yaptık. Arabanın üstüne, dronun altına ve bisikletimizin telefon tutacağı kısmına monte ettik." dedi.

"İleride bu çalışmanın kullanılacağını düşünüyoruz"

Bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Aydın ise yaklaşık 9 aylık çalışmalarının sektör uzmanlarının yanı sıra Vali Murat Sefa Demiryürek'e yaptıkları sunumda çok beğenildiğini söyledi.

Bu projenin araç yazılımlarına entegre edildiğinde sürücüleri uyarabileceğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yaşta, hayatın içinden bir problemi tespit etmeleri ve kullanıma yönelik olan bir proje yapmaları büyük bir başarı. Öğrencilerimiz Türkiye finallerinde ikinci olarak TÜBİTAK'ın sunduğu patent desteği hakkını da kazandılar. Şu an patent desteği için hazırlığımız devam ediyor, başvuru yapacağız. Bu projenin, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında kullanılarak yollardaki bozulmaları hızlı bir şekilde tespit etmesi, o yolların bir an önce onarılmasına büyük hizmet edecektir. Patent desteği almak çok önemli ve ileride bu çalışmanın kullanılacağını düşünüyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise yaşıtlarına rol model olan öğrencilere başarılar dileyerek, toplumu ve sosyal yaşamı düşünen, ülkesi için üreten gençlerin sayısının artmasını ümit ettiklerini dile getirdi.